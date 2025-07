Fiala upozornil na to, že na DeepSeek se jako na čínskou společnost vztahuje povinnost poskytovat součinnost orgánům čínského státu. Mohlo by to vést k neoprávněnému přístupu k datům uživatelů. Zároveň varoval před tím, že data jsou ukládána na serverech v Číně a v Rusku a nejsou dostatečně zabezpečena.

„Na základě těchto zjištění a analýzy NÚKIB vláda rozhodla o zákazu používání všech produktů, aplikací, řešení, webových služeb poskytovaných společností DeepSeek v české státní správě,“ řekl premiér.

Kompenzace kvůli blackoutu nebudou

Kompenzace pro firmy, které měly ztráty kvůli pátečnímu částečnému blackoutu, nejsou podle ministra průmyslu Lukáše Vlčka (STAN) na stole.

„Důvodem výpadku byla technická závada na trase,“ zopakoval Vlček. Odmítl šíření dezinformací o jiných možných příčinách výpadku elektřiny a jejich šíření i například kvůli předvolebnímu boji.

O jiných příčinách hovořila na tiskové konferenci Stačilo! jednička středočeské kandidátky hnutí Jana Bobošíková a na sociálních sítích předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš.

Podle Babiše za částečný blackout může zelená politika Evropské unie a dřívější nedostatečná správa elektrizační soustavy.

„Data z evropské sítě provozovatelů přenosových soustav ukazují, že v pátek mezi osmou a dvanáctou hodinou proudil do České republiky extrémní přetok elektřiny z Německa, a to až 2000 MW,“ prohlásila Bobošíková.

Vysoké školy dostanou 13 miliard na zvýšení počtu studentů zdravotnických oborů

Vláda jednomyslně schválila také program na podporu navýšení kapacit veřejných vysokých škol v klíčových nelékařských zdravotnických profesích. „Do tohoto programu v následujících dvanácti letech dáme bezmála 13 miliard korun,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

„Týká se to především oborů všeobecná sestra, dětská sestra, zdravotnický záchranář, porodní asistentka, radiologický asistent a nutriční terapeut. Tento program navýší kapacity vzdělávání těchto oborů na vysokých školách minimálně o 20 procent. I díky němu se nám do budoucna podaří udržet dostupnost a kvalitu zdravotní péče,“ napsal na sociální síti X Válek.

Vysokým školám půjde 12,8 miliard korun na navýšení počtu studentů zdravotnických oborů. Za 12 let by jich mělo přibýt 22 tisíc.

V nemocnicích pracuje zhruba 80 tisíc zdravotních sester, kolem 2500 míst se nedaří obsadit. Podle dat resortu jich do deseti let až 30 tisíc může odejít do penze. Odliv má vyrovnat navýšení počtu studentů. U všeobecných sester může být nárůst počtu studujících až 40 procent.

Masový hrob obětí komunistického režimu bude exhumován

Kabinet schválil i závěry Komise pro otázky masových hrobů na Ďáblickém hřbitově a návrh na exhumaci ostatků 3 obětí komunistického režimu ze šachty číslo 14.

„Pilotním projektem bude šachta číslo 14, ve které se nám díky intenzivní archivní práci a historickému výzkumu podařilo identifikovat tři osobnosti, které se v období 50. let staly oběťmi politické perzekuce,“ uvedla dříve vedoucí Úřadu vlády Jany Kotalíková. Jedná se o Karla Sabelu, Miloslava Jebavého a Viléma Sok-Siegera.

Jana Kotalíková @J_Havelkova Vláda dnes schválila závěry Komise pro otázky masových hrobů na Ďáblickém hřbitově a návrh na exhumaci ostatků 3 obětí komunistického režimu ze šachty číslo 14. Mám z toho radost, i když je to celé smutné a tragické. Děkuji @P_Fiala, bez kterého by to nebylo🙏 oblíbit odpovědět

Všichni tři byli důstojníky armády a členy odbojové skupiny Praha–Žatec, která plánovala státní převrat při příležitosti prvního výročí komunistického puče v únoru 1948. V červnu 1949 byli za trestné činy velezrady a vyzvědačství v politickém procesu odsouzeni k trestu smrti a 18. června popraveni na Pankráci. Jejich těla skončila v šachtě.

Jedenáct vrtulníků pro policii za 5,5 miliardy korun

Vláda schválila nákup 11 vrtulníků za 5,5 miliardy korun pro leteckou službu policie, uvedlo ministerstvo vnitra. První tři vrtulníky má policie dostat v roce 2027.

Nová technika má zlepšit připravenost policie na mimořádné události, jako jsou požáry, povodně, migrační vlny či pandemie. Zároveň se podle ministerstva sníží provozní náklady stávající techniky.

„Akceschopnost Letecké služby Policie ČR je zásadní předpoklad pro to, abychom mohli řešit běžné zásahy, ale i mimořádné situace včetně přírodních katastrof, které poslední roky zažíváme. Proto je obnova vybavení a pořízení vrtulníků naprostá nutnost,“ uvedl v tiskové zprávě ministr vnitra Vít Rakušan.

Auditorem bitcoinové kauzy bude Grant Thornton

Ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS informovala vládu o vybraném externím auditorovi k objasnění postupů v bitcoinové kauze.

Auditorem bitcoinové aféry bude firma Grant Thornton, řekla po jednání vlády Decroix. Má prošetřit přijetí daru a ukázat na případné viníky.

Kvůli bitcoinové aféře skončil předchozí ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS, a to kvůli miliardě, kterou přijalo ministerstvo spravedlnosti v bitcoinech od Tomáše Jiřikovského, odsouzeného provozovatele nelegálního internetového tržiště s drogami a se zbraněmi.

Ministři projednávali i zprávu o postupu prací na projektu vyvedení tepla z elektrárny v Dukovanech do Brna.