Vláda brzdí s růstem penzijního věku. Návrh demografů projedná ještě tento týden

Jedno z nejožehavějších témat chystané vládní reformy důchodů má podle zjištění serveru Lidovky.cz šanci na změnu. Respektive na zmírnění tempa navyšování penzijního věku, s nímž dosavadní návrh, ležící už v Poslanecké sněmovně, počítá.

Koalice by úpravu v případě dohody vložila v září do novely důchodového zákona formou pozměňovacího návrhu některého z koaličních poslanců. „Celkově to směřuje k tomu, abychom se přiblížili návrhu České demografické společnosti,“ uvedl pro Lidovky.cz člen poslaneckého výboru pro sociální politiku Viktor Vojtko (STAN).

Jeden měsíc o tolik by se měl podle demografů posouvat důchodový věk pro každý další ročník narození

V praxi by to znamenalo, že například lidé z ročníku 2000 by podle dosavadní vládní verze odcházeli (při splnění dalších podmínek, například minimálního počtu odpracovaných let) do řádného důchodu po dovršení 70 let a tří měsíců věku. Podle verze demografické společnosti v 67 letech a jedenácti měsících.