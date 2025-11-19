Končící vláda rozhoduje o miliardách pro školství, chybí pro nepedagogy

Peníze chybí v souvislosti s převodem financování školníků či uklízeček na obce a kraje, uvedl šéf školských odborů František Dobšík.
Nepedagogy mají obce a kraje platit od roku 2026, původně vláda chtěla převést financování od letošního září.
Jednání se nemůže účastnit ministr financí Zbyněk Stanjura, který uvízl ve Sněmovně, kde právě rozpočtový výbor projednává návrh státního rozpočtu na příští rok.
Vláda přerušila své jednání a pokračovat v něm bude ve 14 hodin, kdy by již Stanjura mohl být na vládě přítomen.
Na programu má vláda i návrhy týkající se důkazů v trestním řízení, které už Sněmovna nestihla projednat. Novela o určení provozoven a zástupců pro účely poskytnutí elektronického důkazu pro trestní řízení se týká toho, že firmy zprostředkující elektronickou komunikaci či nabízející správu a provoz domén by musely určit konkrétní provozovnu nebo osobu se zodpovědností za poskytnutí důkazů.
Novela o mezinárodní justiční spolupráci má zrychlit přístup policejních a justičních orgánů k elektronickým důkazům na území jiného státu.
Ministři se mají zabývat i tím, kde nepůjde vymezit akcelerační oblasti pro zjednodušenou výstavbu obnovitelných zdrojů energie. Jde o území ochranných pásem zvláště chráněných území či biotopu vybraných zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, záplavová území, ložiska strategického významu, památkové rezervace a zóny či lázeňská místa.