Vláda jedná prostřednictvím videokonference. Na programu je koronavirus a návrh zákona o střetu zájmů

Praha Kvůli preventivním opatřením v souvislosti se šířením nového typu koronaviru jedná vláda formou videokonference. Na Twitteru to uvedl úřad vlády. Kromě plánovaného programu se ministři zabývají opatřeními proti šíření epidemie koronaviru.

Podle zpravodajky ČTK je ve Strakově akademii pouze předseda vlády Andrej Babiš (ANO), ostatní členové kabinetu s ním diskutují po internetu. Následná tisková konference se zřejmě bude odehrávat podobně. Úřad vlády má v plánu tiskovou konferenci zprostředkovat formou videohovoru. V tiskovém sále se technici snaží zajistit vše potřebné pro přenos.

Na programu má v pondělí vláda novelu zákona, která by rozšířila pravomoci Vojenskému zpravodajství. To by mělo nově dostat na starosti obranu České republiky v kybernetickém prostoru. Kabinet projedná také novelu energetického zákona, jež zavádí nový registr zprostředkovatelů, který má pomoci pročistit energetický trh od takzvaných šmejdů. Registr má vést Energetický regulační úřad.

Dodatečně na program schůze kabinet zařadil návrh zákona, který by podle organizace Transparency International (TI) mohl pomoci premiéru Babišovi (ANO) ve sporu o jeho údajný střet zájmů. Podle nové předlohy o evidenci skutečných majitelů firem by byl Babiš považován za vlastníka svěřenských fondů, do kterých vložil skupinu Agrofert, ale nikoliv za vlastníka samotného holdingu, uvedla už v lednu TI.

Ministerstvo spravedlnosti tehdy zdůraznilo, že zákony nepřipravuje tak, aby nahrávaly konkrétním lidem. Podle TI ministerstvo předlohu přepracovalo, jde ale jen o formulační změny a dílčí úpravy.

I kvůli rozpočtovým dopadům vláda zřejmě nepodpoří návrh poslanců Trikolóry, podle kterého by zaměstnanci a živnostníci mohli přispívat na svým blízkým ve starobním nebo invalidním důchodu jedním procentem ze svých příjmů. Částka by se jim odečetla z daní.