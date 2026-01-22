Odbory žádají pro zaměstnance veřejných a státních služeb růst tarifů. Pro hůř odměňované usilují o navýšení o devět procent a pro ostatní o šest procent. Původně ho prosazovali od ledna. Pokud by se platy upravily od dubna, mělo by podle odborářů být zvednutí vyšší, aby zpoždění kompenzovalo.
„Myslím si, že jim nabídneme celkem slušné navýšení... Musíme se střetnout někde na půli cesty. Myslím si, že ta nabídka je skutečně dobrá,“ řekl Juchelka. Jak by navýšení mohlo vypadat, přiblížit nechtěl. „Domnívám se, že to bude od dubna,“ uvedl ministr.
Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula před jednáním novinářům řekl, že odbory jsou připraveny shodu hledat.
„Věříme, že to může být blízko našemu cíli. Náš cíl je jasný - co největší nárůst tarifů pro všechny zaměstnance,“ řekl Středula. Odboráři odmítají plošné přidání všem o stejnou částku. Podle nich to deformuje odměňování. Kritizují, že se výdělky méně kvalifikovaných pak přibližují platu lidí s vyšší odborností a odpovědností. Předáci trvají na procentním zvednutí tarifů.
Odboráři se zástupci ANO, SPD a Motoristů jednali o platech minulý týden v pondělí, na zvýšení výdělků úředníků, pracovníků v kultuře, nepedagogů či lékařů a sester se nedomluvili. Odbory požadovaly původně pro hůř placené profese a pro státní službu zvýšení tarifů o devět procent a pro ostatní o šest procent, a to od ledna.
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) mluvila o plošném přidání o 2200 korun. To předáci odmítli. Kvůli rozpočtovému provizoriu souhlasili s případnou úpravou tarifů od dubna, pokud by byla výraznější a tříměsíční zpoždění kompenzovala.
Plat ve veřejné sféře stanovují čtyři tabulky. Nejnižší je pro úředníky, pracovníky v kultuře, technické síly či nepedagogy ve školství. Druhou se řídí odměňování zdravotníků a sester a pracovníků v sociálních službách, třetí se používá pro lékaře a zubaře a čtvrtá pro učitele.
Vlastní tabulku má státní služba. Tripartita se loni před letními prázdninami shodla na tom, že by se nejnižší první tabulka postupně měla sloučit s druhou stupnicí, takže by v ní částky měly v příštích několika letech růst rychleji.
Letošní lednové zvýšení tarifů učitelů a bezpečnostních sborů stanovila na podzim ještě minulá vláda Petra Fialy (ODS). Na růstu ostatních výdělků se ale s odboráři nedohodla, rozhodnutí kvůli rozpočtovým dopadům tak ponechala na své nástupce.
Na přidání měla ve svém návrhu rozpočtu 27 miliard korun. Vláda ANO, SPD a Motoristů se chystá vlastní návrh rozpočtu schválit v pondělí 26. ledna.