Schválení dálnic do čtyř let, pošty v obcích nezrušíme, shodla se vláda

Vláda ve středu schválila zkrácení lhůt pro infrastrukturní stavby. Všechna povolení pro dálnice či železnice se musí schválit do čtyř let. Kabinet Petra Fialy řešil i uzavírání poboček České pošty, rušit by se měly pouze na těch místech, kde jich je víc, a škrty by neměly dopadnout na menší obce. Vláda dále stanovila nové standardy pro rozdělování dotací pro lesníky a zemědělce.