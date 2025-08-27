Fiala odmítl „šmírovací“ návrh Evropské komise, chce vytvořit blokační menšinu

„Za naší vlády se nezvyšoval počet státních úředníků, to je důležité. Taky se rozšířila digitalizace, například ve zdravotnictví. Zdigitalizovaná je i velká část dopravní agendy,“ okomentoval Petr Fiala antibyrokratické snahy vlády.
Vracel se také k tzv. chat control, tedy návrhu Evropské komise, který by umožňoval nahlížet do internetových soukromých konverzací s cílem potírat dětskou pornografii a zneužívání dětí.
„Pro mě osobně i pro celou vládu je to nepřijatelné. Je to jako kdyby pošta musela rozlepit a pro jistotu přečíst,“ řekl Fiala. Zároveň sdělil, že boj proti pornografii, kterým se tento návrh zdůvodňuje, je důležitý. Monitorování soukromé konverzace lidí je ale podle premiéra příliš problematické.
„Jako první tento návrh začalo prosazovat za svého předsednictví Maďarsko,“ připomněl Fiala. „Pracujeme na vytvoření blokační menšiny, abychom zabránily přijetí tohoto návrhu,“ oznámil premiér.
Deficit 280 miliard
Předseda vlády se vyjádřil i k blížícímu se jednání o státním rozpočtu. „Počítáme s 280 miliardami deficitu, na tom se nic nemění,“ předeslal.
Premiéra také ve čtvrtek čeká pravidelná schůzka s prezidentem Petrem Pavlem. Na té se má řešit i situace v Pásmu Gazy. „Snažíme se o to, aby debata o Izraeli byla vyvážená. Určitě to není tak, že bychom podporovali každý krok, který Izrael dělá,“ sdělil Fiala. Pohledy na tažení Izraele v Pásmu Gazy mezi vládou a prezidentem Pavlem se v posledních týdnech jevily jako rozdílné.
Na vládě se hodnotila také červencová návštěva bývalého polského prezidenta Andrzeje Dudy nebo cestu českého prezidenta Petra Pavla, který v Itálii představil obrysy pro poválečnou obnovu Ukrajiny.
Vláda se poprvé po třítýdenních vládních prázdninách sešla 20. srpna. Hlavním tématem byla tehdy Ukrajina, jelikož jednání proběhlo jen krátce po schůzce prezidenta USA Donalda Trumpa s ruským vládcem Vladimirem Putinem na Aljašce a následném summitu ve Washingtonu za účasti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a evropských lídrů.
Podpora Ukrajiny byla na programu i nyní. Vláda schválila bezúplatný převod IT vybavení na podporu napadené zemi. Podle vlády se má jednat o 67 starších počítačových soustav z majetku ministerstva vnitra.