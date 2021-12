Fialova vláda přehledně: 2 koalice, 4 vicepremiéři, 17 členů. Seznamte se s životními příběhy ministrů

Premiér: Petr Fiala (57)

Až do roku 2012 se věnoval především akademické dráze s akcentem na konzervativní hodnoty. Vystudoval český jazyk a literaturu a dějepis na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Později získal titul profesora politologie. V letech 2004 až 2011 zastával funkci rektora Masarykovy univerzity. S vrcholnou politikou přišel do kontaktu jako vědecký poradce premiéra Petra Nečase. Následně si ho vybral i do kabinetu coby ministra školství. Po pádu Nečasova kabinetu a odchodu z politiky byl Fiala – do té doby nestraník – zvolen v listopadu 2013 do čela ODS. V letošních volbách uspěla strana pod jeho vedením, když se integrovala v koalici Spolu a podařilo se jí sestavit většinovou vládu.

Vicepremiér a ministr pro místní rozvoj: Ivan Bartoš (41)

Předseda české pirátské strany se ujme řízení ministerstva pro místní rozvoj. Na starosti by měl mít i digitalizaci. Ve vládě má bude zastávat post místopředsedy. Rodák z Jablonce nad Nisou vystudoval obor informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě UK v Praze a následně získal titul Ph.D. Ve sněmovních volbách získal přes 14 tisíc preferenčních hlasů, což mu zajistilo křeslo poslance v celkem čtyřčlenném pirátském klubu.

Ministr kultury: Martin Baxa (46)

Plzeňský primátor a místopředseda ODS bude v novém kabinetu zastávat funkci ministra kultury. Titul Mgr. získal na Masarykově univerzitě v Brně, a to v oboru učitelství dějepisu a zeměpisu pro střední školy. Několik let také učil na gymnáziu v Plzni. Angažuje se v komunální i krajské politice. Od roku 2017 je poslancem. Je též předsedou správní rady zapsaného ústavu Plzeň 2015, během jeho vlády získala Plzeň titul Evropské hlavní město kultury.

Ministr pro evropské záležitosti: Mikuláš Bek (57)

Za hnutí STAN bude v kabinetu ministrem pro evropské záležitosti. Bude patřit k vládním činitelům, jejichž život je pevně spjat s Brnem. Vystudoval hudební vědu na Masarykově univerzitě, kterou také v letech 2011 až 2019 jako rektor řídil. Několik let byl také prorektorem tehdejšího šéfa univerzity Petra Fialy. Od října 2018 je senátorem za obvod Brno-město.

V roce 1988 byl kandidátem na členství v KSČ. Následně se angažoval v protirežimních demonstracích 17. listopadu 1989. V roce 2013 se dostal se do sporu s prezidentem Milošem Zemanem kvůli odmítnutí jeho vystoupení na univerzitní půdě před sněmovními volbami. V reakci na to nebyl zván na oslavy 28. října na Pražském hradě.

Ministr spravedlnosti: Pavel Blažek (52)

Ministr spravedlnosti vystudoval Právnickou fakultu v Brně. Působil jako advokát, nyní má ale výkon advokacie pozastaven. V letech 2012 až 2013 už post ministra spravedlnosti jednou zastával. Uvnitř ODS, v níž je členem od roku 1998, platí za vlivného hráče. Byl i místopředsedou strany. Stále je předsedou jihomoravské organizace strany, má poslanecký mandát. Patří také k občanským demokratům, kteří podporovali výběr Fialy do čela ODS v roce 2013. Dlouhodobě patří k jeho klíčovým spolupracovníkům. Dlouhodobě je také spjat s komunální politikou v Brně. V minulosti si od místních hnutí vysloužil nelichotivou přezdívku Don Pablo.

Ministryně obrany: Jana Černochová (48)

Ministryně obrany za ODS je mnohaletou starostkou Prahy 2. Získala bakalářský titul na Vysoké škole aplikovaného práva v Praze. Absolvovala magisterský program Mezinárodní teritoriální studia na Metropolitní univerzitě v Praze. V říjnových sněmovních volbách získala 35 tisíc preferenčních hlasů a obhájila tak poslanecký mandát (od roku 2010). Specializuje se na bezpečnost a obranu. V minulé sněmovně předsedala výboru pro obranu. Mezi její koníčky patří střelba a potápění.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Petr Gazdík (47)

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy patří mezi zkušené politiky hnutí STAN, které spoluzakládal. Nyní je jeho místopředsedou. Coby absolvent učitelství matematiky a zeměpisu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně má ke školství blízko. Šest let se živil jako pedagog na základní škole Josefa Bublíka v Bánově. V politice se angažoval jako starosta obce Suchá Loz na Uherskohradišťsku. Je také zastupitelem Zlínského kraje. V letech 2013 až 2017 byl místopředsedou Poslanecké sněmovny.

Ministryně životního prostředí: Anna Hubáčková (64)

Senátorka za Hodonín je ministryní životního prostředí. Vystudovala Fakultu stavební Vysokého učení technického v Brně. Později absolvovala bakalářský obor místní správa na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Zastávala posty vedoucí referátu životního prostředí Okresního úřadu Hodonín i šéfky odboru životního prostředí krajského úřadu. Od roku 2020 je zastupitelkou Jihomoravského kraje. Dříve byla také starostka obce Ratíškovice na Hodonínsku. Ve volených funkcích působí jako nestranička za KDU-ČSL. V roce 2005 jí byla udělena Cena ministra životního prostředí za dlouholetou práci pro životní prostředí Jihomoravského kraje. V senátních volbách v roce 2016 porazila Zdeňka Škromacha.

Vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí: Marian Jurečka (40)

Ve vládě bude mít první týdny asi nejvíce starostí. Kromě toho, že bude šéf KDU-ČSL ministrem práce a sociálních věcí a místopředsedou kabinetu, musí také „zaskakovat“ na ministerstvu zemědělství. To má později přebrat Zdeněk Nekula. V letech 2013 až 2017 ale Jurečka už resort zemědělství vedl. Rodák z Přerova vystudoval obor rostlinolékařství na Mendelově univerzitě v Brně. Pracoval na rodinné farmě. U lidovců je od roku 1999, předsedou od loňského ledna. Vášnivý tubista působil v komunální i krajské politice.

Ministr dopravy: Martin Kupka (46)

Ministr dopravy je místopředsedou ODS. Původně vystudoval žurnalistiku a masovou komunikaci na Fakultě sociálních věd UK v Praze. Pracoval jako novinář. Později se věnoval PR. Působil jako mluvčí pražského magistrátu, Středočeského kraje, Ministerstva dopravy a ODS. V roce 2010 byl nakrátko i mluvčím vlády. Do ODS vstoupil v roce 2008. Stal se také starostou Líbeznice. Od roku 2020 je statutárním náměstkem hejtmanky Středočeského kraje pro oblast silniční dopravy. Zajímavostí je, že v roce 2017 získal mandát poslance na základě přepočtu hlasů nařízených Nejvyšším správním soudem. Křeslo mu musel uvolnit exhejtman Petr Bendl, kterému dělal Kupka dříve mluvčího.

Ministryně pro vědu, výzkum a inovace: Helena Langšádlová (58)

Ministryně pro vědu, výzkum a inovace se stane poslankyně TOP 09 a bývalá starostka Černošic. V letech 1979–1984 vystudovala střední průmyslovou školu stavební, obor vodohospodářské stavby. Po revoluci vstudovala obor politologie a politika v mezinárodních vztazích na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze. Později absolvovala kurz MBA. V minulosti pracovala jako stavební technik. Později podnikala. Byla také zastupitelkou Středočeského kraje. Až do roku 2009 byla v KDU-ČSL, následně vstoupila do TOP 09. V minulém složení sněmovny spoluiniciovala vznik Stálé komise pro hybridní hrozby.

Ministr zahraničních věcí: Jan Lipavský (36)

Vystudoval bakalářský obor mezinárodní teritoriální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Později pracoval jako analytik a manažer projektů v oblasti IT a bankovnictví. V říjnových volbách neuspěl. V minulém sněmovním období zastával funkci místopředsedy zahraničního výboru a také výboru pro obranu. Patří k nesmlouvavým kritikům režimů v Rusku a Číně. Lipavský byl jmenován i přes výhrady, které k němu měl Hrad.

Ministr zemědělství: Zdeněk Nekula (51)

Lidovecký ministr zemědělství vystudoval Provozně ekonomickou fakultu VŠ zemědělské v Brně. Je starostou obce Těšetice na Znojemsku. Několik let pracoval v bankovnictví. Konkrétně v různých vedoucích pozicích České spořitelny a skupiny Erste. V letech 2015 až 2018 byl předsedou představenstva Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF). V minulosti byl zastupitelem Jihomoravského kraje. Působil také v dozorčí radě Exportní garanční a pojišťovací společnosti a byl předsedou představenstva státního Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu. Kvůli onemocnění Covid-19 nemohl Nekula absolvovat setkání s prezidentem. Jmenování do ministerské funkce bylo odloženo.

Vicepremiér a ministr vnitra: Vít Rakušan (43)

Šéf hnutí STAN obsadí silový rezort vnitra. Bude rovněž místopředsedou kabinetu. Vít Rakušan vystudoval historii a germanistiku na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a školský management na Univerzitě Karlově v Praze. Devět let starostoval v Kolíně. Byl také zastupitelem a 1. náměstkem středočeské hejtmanky. Od dubna 2019 je předsedou STAN. V říjnových volbách hnutí starostů výrazně uspělo a „přečíslilo“ i koaliční piráty. Rakušan získal 60 tisíc preferenčních hlasů, což posílilo spekulace o tom, že by za rok mohl kandidovat na prezidenta. V celostátní politice se prosadil už jeho otec Jan. Byl senátorem za Kolínsko. Dosáhl dokonce funkce místopředsedy Senátu coby nestraník za ČSSD. Později se ale se stranou rozešel.

Ministr průmyslu a obchodu: Jozef Síkela (54)

V kabinetu usedne na post ministra průmyslu a obchodu za hnutí STAN. Převážnou část kariéry strávil v bankovním sektoru. Absolvent pražské VŠE působil nejprve ve společnosti Bank Austria Creditanstalt. Později pracoval na různých pozicích v rakouské skupině Erste. Od roku 2001 řídil firemní bankovnictví České spořitelny. O šest let později přešel do Erste Bank na Ukrajině. V roce 2009 se stal jejím výkonným ředitelem. V letech 2010 až 2015 byl generálním ředitelem Slovenské spořitelny. V letech 2015 až 2019 usedl v představenstvu Erste, zodpovědným za firemní klientelu a finanční trhy. Od roku 2021 je partnerem investiční skupiny Prime Fund. Je také členem dozorčí rady Nadačního fondu profesora Charváta. Do vládního týmu se dostal po rezignaci místopředsedy STAN Věslava Michalika.

Ministr financí: Zbyněk Stanjura (57)

Ministr financí pochází z Opavy. Vystudoval obor elektronické počítače na brněnském VUT. Členem ODS je od roku 1991. Zastával funkce v komunální i krajské politice. Jedenáct let vedl sněmovní klub strany. Od loňska zastává pozici prvního místopředsedy ODS. V letech 2012 a 2013 byl ministrem dopravy v kabinetu Petra Nečase.

Ministr pro legislativu: Michal Šalomoun (47)

Ministrem pro legislativu za Piráty je třebíčský advokát. Nominovali ho piráti. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Souběžně s tím získal titul MgA. na brněnské JAMU (rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika). Specializuje se na autorské právo. V nakladatelství C.H. Beck mu vyšla publikace Právní ochrana názvů, postav a příběhů uměleckých děl v teorii a praxi. V minulosti za piráty neúspěšně kandidoval v několika volbách. Jeho nominaci ohlásila strana po rezignaci šéfa klubu Jakuba Michálka z vládního týmu.

Vicepremiér a ministr zdravotnictví: Vlastimil Válek (61)

Vicepremiér a ministr zdravotnictví za TOP 09 je vzděláním lékař. Minulé volební období byl šéfem sněmovního klubu strany. Vystudoval obor všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Mendelovy univerzity. Získal titul profesor radiologie. Je přednostou kliniky radiologie a nukleární medicíny ve Fakultní nemocnici v Brně. Zastával funkce v komunální i krajské politice v Brně. Pracoval pro Červený kříž.