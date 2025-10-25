ANO, SPD a Motoristé dokončují vládní program. Vědu a digitalizaci řeší online

„Zbývá dořešit pár posledních detailů, dolaďujeme formu a doprovodné texty,“ sdělil po 13:00 Vodička. Programové kapitoly vědy a digitalizace podle něj koordinuje místopředseda ANO Karel Havlíček v menším odborném formátu. „Vše potřebné bude přes víkend řešeno s koaličními partnery telefonicky nebo popřípadě emailovou komunikací. V případě potřeby jsou všichni samozřejmě připraveni k osobnímu jednání,“ dodal.
„O digitalizaci jednáme digitálně,“ řekl Štastný k formátu jednání. Osobní rokování tak jako v uplynulých dnech by podle něj přicházelo o víkendu v úvahu pouze v případě, pokud by se vyskytly nějaké problémy.
Ty ale nepředpokládá, program je podle něho připraven ke spokojenosti Motoristů. „Cílem musí být to, aby elektronizace a digitalizace státu byla ve prospěch, nikoli na škodu, jak jsme to zažili v uplynulém volebním období třeba v oblasti digitalizace stavebního řízení,“ uvedl Štastný. „Teď už čekáme jenom na ostatní koaliční partnery,“ dodal.
O dílčích kapitolách jednali celý týden
Vyjednavači vznikající koalice diskutovali v uplynulých dnech o prioritách v oblastech, které odpovídají jednotlivým ministerstvům. Programové prohlášení mají podle místopředsedy ANO Karla Havlíčka hotové zhruba z 95 procent. Předseda ANO a pravděpodobně budoucí premiér Andrej Babiš má s výsledky vyjednávání v pondělí seznámit prezidenta Petra Pavla.
ANO, SPD a Motoristé se již dříve dohodli na rozdělení resortů ve vládě, která by měla mít 16 členů. V kabinetu má mít devět křesel hnutí ANO, tři SPD a čtyři Motoristé. ANO bude mít vedle premiéra ministry financí, průmyslu, zdravotnictví, práce, školství, vnitra, pro místní rozvoj a spravedlnosti.
Odborníci za SPD budou v čele obrany, zemědělství a dopravy. Motoristé získají ministerstva zahraničí, kultury, životního prostředí a budou mít nového ministra sportu, prevence a zdraví.