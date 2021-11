Pětikoalice hlásí pokrok při sestavování vlády. Stanjura si řekl o finance, strany řeší drobnosti

Ve Sněmovně se po osmé ráno sešly jednotlivé koalice, následně je v plánu společná schůzka. „Měli bychom to výrazně posunout, proto nedáváme žádný časový limit. Dohodnout se dnes každopádně chceme, chceme vyřešit programové nejasnosti a tu strukturu vlády musíme posunout dál,“ řekl v úterý ráno předseda STAN Vít Rakušan.

Stanjura uvedl, že ambicí je dohodnout se v úterý na struktuře vlády a koaliční smlouvě, jejíž částí je i programová část.



Kandidát na premiéra a šéf ODS Petr Fiala před týdnem oznámil, že v naprosté většině programových otázek panuje shoda. Podle Rakušana bude v úterý nutné vyřešit některé drobnosti.

„Spíše formulační záležitosti v oblasti životního prostředí a některé nejasnosti, jak to vlastně myslíme ve finanční a ekonomické oblasti. Ale nevidím tam nic, na čem by se shoda nedala najít,“ uvedl.

Personální obsazení vlády je podle Rakušana až poslední věcí, o které se bude hovořit, nejprve musí být jasno o struktuře kabinetu.

Rakušan řekl, že Piráti se STAN nebudou zasahovat do toho, jak si jednotlivé posty rozdělí mezi sebe strany Spolu. „Předpokládal bych to samé od druhé koalice. Prostě jsme dva subjekty, které spolu jednají. A to vnitřní uspořádání necháme na nás,“ řekl.

Stanjura by přijal nabídku stát se ministrem financí, pokud by ji od Fialy dostal. „Zatím jsem ji nedostal, ještě nejsme tak daleko,“ řekl novinářům. Souhlasí s názorem, že ministr financí by měl být ze stejné strany jako premiér. Ukázaly to podle něj zkušenosti z vlády Petra Nečase i Bohuslava Sobotky.

Dosavadní opoziční koalice, které se na vytvoření vlády domluvily bezprostředně po říjnových volbách do Sněmovny, již dříve oznámily, že by chtěly mít koaliční smlouvu a programové prohlášení připravené k podpisu 8. listopadu.

Ještě předtím se chystají o dokumentech jednat některé ze stran. Lidovci plánují na širším vedení o koaliční smlouvě a programu hlasovat v pátek, zasedne i výkonná rada ODS. „My bychom to rádi v ODS projednali předem, abychom měli souhlas,“ řekl Stanjura. Občanští demokraté by mohli jednat ve čtvrtek či pátek.