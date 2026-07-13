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Mimořádná tržní situace podle ní ale pominula. Schillerová zdůraznila, že ministerstvo financí bude ceny paliv i marže prodejců nadále pozorně monitorovat a je připravena se k regulaci v případě potřeby vráti.
Česko k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzinu přistoupilo v dubnu v reakci na zdražování ropy poté, co USA zaútočily na Írán. Podle analytiků bylo dosud hlavním efektem cenových stropů zastavení extrémních cenových šoků.
Zároveň ale nebyly hlavním důvodem následného zlevňování nafty a benzinu, ceny by klesaly podle nich i tak, byť se zpožděním.
Vláda provede revizi krizové a obranné legislativy, oznámil ministr obrany Zůna
Vláda také vzala podle ministra obrany za SPD Jaromíra Zůnyna vědomí záměr revize krizové, obranné a související legislativy, který vypracovala ministerstva obrany a vnitra.
„Provedeme revizi krizové a obranné legislativy s cílem optimalizovat řízení přechodu státu na válečnou nebo obrannou ekonomiku,“ píše se v programovém prohlášení vlády Andreje Babiše.
„Vytvoříme právní, organizační a ekonomické podmínky pro zajištění základních potřeb obyvatelstva, funkčnosti průmyslu, logistiky a státních institucí v mimořádných a krizových stavech,“ slibuje dokument, na kterém se při vzniku vlády dohodla koalice ANO, SPD a Motoristů sobě.
Plán na revizi krizové legislativy, která má zlepšit připravenost státu na mimořádné situace, podpořil už při sestavování Babišovy vlády také prezident Petr Pavel.
„Na schopnost semknout se v těžkých chvílích můžeme být jako národ hrdí. Potřebujeme ale také moderní legislativu, která bude odpovídat bezpečnostním potřebám a realitě 21. století. Nejde pouze o dílčí technické úpravy zákonů, ale o vytvoření uceleného právního rámce, který umožní státu rychle a účinně reagovat v době krize a při mimořádných situacích,“ prohlásil Pavel v únoru v Senátu.
Tehdejší náčelník generálního štábu Armády ČR Karel Řehka na veřejném slyšení upozornil politiky na závažný nedostatek v legislativě, který podle něj svazuje armádě ruce. „V podstatě žijeme pořád v systému, kdy máme hluboký mír, nejsme schopni dělat téměř žádná opatření k obraně, nejsme schopni zahájit ani odvod, nejsme schopni zahájit ani lidskou, ani hospodářskou mobilizaci, nejsme schopni dělat nic prostě v míru,“ varoval.
Vláda podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha jednala i o novele zákona o ochraně veřejného zdraví, která v souladu s unijními požadavky stanovuje, jaké materiály mohou přicházet do styku s pitnou vodou.