Regulace cen pohonných hmot 19. července končí, oznámila Schillerová

  6:47aktualizováno  13:23
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Ceny pohonných hmot už nebe vláda regulovat. „Regulace cen pohonných hmot 19. července končí,“ oznámila po jednání vlády ministryně financí za ANO Alena Schillerová. „Naše kroky zafungovaly a trh se stabilizovat,“ řekla Schillerová. Vláda se tak rozhodla, i když vojenský konflikt mezi USA a Íránem neskončil.

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Mimořádná tržní situace podle ní ale pominula. Schillerová zdůraznila, že ministerstvo financí bude ceny paliv i marže prodejců nadále pozorně monitorovat a je připravena se k regulaci v případě potřeby vráti.

Česko k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzinu přistoupilo v dubnu v reakci na zdražování ropy poté, co USA zaútočily na Írán. Podle analytiků bylo dosud hlavním efektem cenových stropů zastavení extrémních cenových šoků.

Zároveň ale nebyly hlavním důvodem následného zlevňování nafty a benzinu, ceny by klesaly podle nich i tak, byť se zpožděním.

Vláda provede revizi krizové a obranné legislativy, oznámil ministr obrany Zůna

Vláda také vzala podle ministra obrany za SPD Jaromíra Zůnyna vědomí záměr revize krizové, obranné a související legislativy, který vypracovala ministerstva obrany a vnitra.

„Provedeme revizi krizové a obranné legislativy s cílem optimalizovat řízení přechodu státu na válečnou nebo obrannou ekonomiku,“ píše se v programovém prohlášení vlády Andreje Babiše.

„Vytvoříme právní, organizační a ekonomické podmínky pro zajištění základních potřeb obyvatelstva, funkčnosti průmyslu, logistiky a státních institucí v mimořádných a krizových stavech,“ slibuje dokument, na kterém se při vzniku vlády dohodla koalice ANO, SPD a Motoristů sobě.

Plán na revizi krizové legislativy, která má zlepšit připravenost státu na mimořádné situace, podpořil už při sestavování Babišovy vlády také prezident Petr Pavel.

„Na schopnost semknout se v těžkých chvílích můžeme být jako národ hrdí. Potřebujeme ale také moderní legislativu, která bude odpovídat bezpečnostním potřebám a realitě 21. století. Nejde pouze o dílčí technické úpravy zákonů, ale o vytvoření uceleného právního rámce, který umožní státu rychle a účinně reagovat v době krize a při mimořádných situacích,“ prohlásil Pavel v únoru v Senátu.

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku ministryně financí Alena Schillerová. (25. května 2026)
Na programu zasedání vlády je mimo jiné i novela zákona o ochraně veřejného zdraví. Na snímku je ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). (13. července 2026)
Na programu zasedání vlády je mimo jiné i novela zákona o ochraně veřejného zdraví. Na snímku ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) a ministr obrany Jaromír Zůna (SPD). (13. července 2026)
Na programu zasedání vlády je mimo jiné i novela zákona o ochraně veřejného zdraví. Na snímku je vlevo ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (ANO). (13. července 2026)
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Tehdejší náčelník generálního štábu Armády ČR Karel Řehka na veřejném slyšení upozornil politiky na závažný nedostatek v legislativě, který podle něj svazuje armádě ruce. „V podstatě žijeme pořád v systému, kdy máme hluboký mír, nejsme schopni dělat téměř žádná opatření k obraně, nejsme schopni zahájit ani odvod, nejsme schopni zahájit ani lidskou, ani hospodářskou mobilizaci, nejsme schopni dělat nic prostě v míru,“ varoval.

Vláda podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha jednala i o novele zákona o ochraně veřejného zdraví, která v souladu s unijními požadavky stanovuje, jaké materiály mohou přicházet do styku s pitnou vodou.

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