Skončí covid v Česku na apríla? 1. duben uvítáme návratem k normálu, věří ministr Válek

Na dotaz iDNES.cz, zda návrat k normálu bude znamenat i odložení respirátorů a roušek i tam, kde jsou nyní povinné, ministr odvětil: „Čekám, co mi navrhne skupina profesora Chlíbka. Cokoli, co bude platit pro občany České republiky, bude platit v České republiky pro všechny občany Evropské unie, a nejen pro občany EU.“ Velmi obtížně pak podle něj cokoli budeme vymáhat i od občanů zemí mimo Evropskou unii.

„Medicínsky bych chtěl, abychom co nejvíc uvolnili, abychom se co nejvíc vrátili k normálnímu životu, aby nebyly diskuse, kdo může do restaurace, kdo může na koncert. Aby tam mohlo co nejvíc lidí, nejlépe všichni,“ řekl iDNES.cz Válek.

Po prodělání omikronu je zhruba 30 dnů nízká pravděpodobnost, že se člověk znovu nakazí

Ministr zdravotnictví přinesl na jednání vlády návrh, aby lidé, kteří budou mít pozitivní PCR test na covid, byli v následujících třiceti dnech vyjmuti ze systému karantén. Začít plati to má od pondělí příštího týdne.

„Člověk, který prodělá omikron, tak po těch pěti dnech izolace má zhruba 30 dnů prakticky nulovou pravděpodobnost, že se znovu nakazí,“ řekl Válek ve Sněmovně novinářům. Z toho podle něj vyplývá i nule se blížící riziko, že dotyčný nakazí někoho jiného.

Válek také řekl, že v červnu bude v rámci Evropské unie probíhat jednání, jak to bude dál s uznáváním covidových certifikátů. Od 1. února vyprší platnost certifikátu těm, kteří se očkovali proti covidu před 7. květnem loňského roku. „Všichni ti, co nemají posilovací dávku a byli očkováni před 7. květnem, by se měli co nejrychleji dostavit na posilovací dávku, jinak se jim vypne certifikát,“ řekl Válek.

Již dříve řekl, že současný systém testování zaměstnanců a ve školách by chtěl Válek ukončit v půlce února, když to epidemiologická situace dovolí.

Nárůst počtu nových případů covidu zatím překonal další rekord. Nově nakažených bylo v úterý 39 614 a mírně stoupl i počet hospitalizovaných, v nemocnicích bylo v úterý 1781 lidí s covidem.

Denní přírůstky nakažených podle stupně očkování

Vláda rozhodne i o daru munice pro Ukrajinu

Vláda by se také měla zabývat pomocí Ukrajině kvůli napětí na její hranici s Ruskem. Ministryně obrany Jana Černochová předloží návrh na darování dělostřelecké munice ráže 152 milimetrů. Do země by podle ní mohlo být posláno asi 5 000 kusů dělostřeleckých granátů.

„My jsme země, která má s vojenskou okupací vlastní zkušenosti, a proto nejsme připraveni něčemu takovému jenom přihlížet. A to i v situaci, kdy se to netýká přímo České republiky. Ale ono se nás to týká nepřímo, naše bezpečnost je tím ohrožena,“ řekl v úterý ve Sněmovně premiér Petr Fiala v souvislosti s hrozbou ruské agrese vůči Ukrajině.

Kabinet posoudí i návrh smlouvy s Polskem kvůli těžbě v hnědouhelném dole Turów u českých hranic. Česko trvá podle ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové na náhradě 50 milionů eur za škody způsobené těžbou v Turówě, Polsko nabízí 40 milionů eur. Česko žádá desetiletou délku soudního dohledu, Poláci chtějí dvouletý.