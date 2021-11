Vláda schválila testování ve školách, Nyní řeší, jak to bude dál s negativními testy

Vláda podle čtvrtečního vyjádření premiéra Andreje Babiše probere návrhy zpřísňujících opatření, které budou zřejmě platit od 29. listopadu.

Formou online o nich ministr zdravotnictví Adam Vojtěch nyní jedná s opozicí, která formuje novou vládu Petra Fialy.

Tisková konference po jednání vlády a s Anticovid týmem budoucí vládní koalice bude na ministerstvu zdravotnictví. Je předběžně ohlášena na 9:30.



Na kulturní a sportovní akce nebo i do restaurací a fitness by podle plánů vlády a epidemiologů, kteří jí radí, mohli obdobně jako v Rakousku jen lidé, kteří mají očkování nebo jsou do půl roku po prodělání nemoci. Ve hře je ale i mírnější varianta, že by se uznával jen přesnější PCR test. Konečné rozhodnutí o tom má padnout v úterý.

Ve školách se děti testovaly na covid-19 plošně v celém Česku na začátku školního roku a poté lokálně 1. a 8. listopadu v nejpostiženějších okresech. Jedno kolo lokálního testování se uskuteční ještě v pondělí 15. listopadu ve 23 okresech.

O pokračování testování ve školách dlouhodobě usilovalo ministerstvo školství, podporuje to i skupina MeSES kolem epidemiologa Petra Smejkala. Naopak ministerstvo zdravotnictví to odmítalo, podle něj výrazně nepomáhá, když je virus už v celé populaci.