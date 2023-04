Šíření covidu přestane být trestné. Válek pak zruší i izolaci nakažených

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Znamená to pomyslnou „tečku za covidem“? Válek se brání tomu, aby byl covid označován za banální, běžné onemocnění.

„Určitě se covid nezařadí mezi banálnější onemocnění, ale je to tečka za nemedicínským přístupem ke covidu z mého pohledu. Covid je stále jedno z nejvážnějších virových infekčních onemocnění. Je to smrtelné onemocnění, ale my dnes víme, jak ho diagnostikovat, jaká je prevence, jak se chránit, jak chránit okolí a víme, jak ho léčit,“ řekl iDNES.cz ministr zdravotnictví.

„Máme efektivní a účinné léky a máme jich dostatek. Na doporučení odborných autorit přesunujeme fungování pacientů, kteří mají pozitivní test, do standardního režimu závažných infekčních nemocí, to je ta změna,“ dodal.

Šíření nakažlivé lidské nemoci je trestným činem, za který trestní zákoník v základní sazbě ukládá šest měsíců až tři roky vězení. Na vládním seznamu nadále zůstanou například cholera, mor, AIDS, pohlavní nemoci, salmonelózy, SARS, záškrt nebo tuberkulóza. Covid-19 by měl ze seznamu zmizet den po vyhlášení nařízení vlády. Změna je nezbytná pro zrušení povinné izolace po pozitivním testu na covid.

Ministři mají na programu i novelu, která by jednoznačně uložila ministerstvu zdravotnictví povinnost hradit náklady na zajištění a provoz jednotného informačního systému v letecké záchranné službě.

Na programu jednání vlády je i novela zákoníku práce, podle které by lidé pracující na dohodu mohli mít nárok na dovolenou. Lidé, kteří pracují na „home office“, tedy z domova, by zase od zaměstnavatele mohli dostávat paušál na náhradu nákladů. Rodiče s dětmi do devíti let by pak měli mít nárok na kratší úvazky či práci na dálku.