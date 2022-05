Milostivé léto se zopakuje, schválila vláda. Bude tři měsíce, od září

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

První milostivé léto trvalo od loňského 28. října do 28. ledna letošního roku, cílem akce bylo umožnit lidem zbavit se exekucí na dluhy u veřejných institucí, a to bez penále, úroků a dalších plateb. Do akce se dobrovolně zapojily i některé soukromé subjekty včetně bank. Po zaplacení původní dlužné částky neboli jistiny a 908 korun exekutorovi se exekuční řízení uzavřelo.

„I jako předseda správní rady VZP musím potvrdit, že se jedná o prospěšnou věc, jak pro dlužníky, tak pro věřitele. VZP díky prvnímu Milostivému létu získala přes 200 milionů a dluhů se zbavilo přes 14 tisíc lidí,“ napsal na Twitteru poslanec za KDU-ČSL a předseda správní rady VZP Tom Philipp.

Část uprchlíků už nezíská dávku 5 tisíc korun

Ministři se mají zabývat i opatřeními souvisejícími s uprchlíky z Ukrajiny. Při vyplácení humanitární dávky uprchlíkům bude Česká republika zřejmě méně štědrá než dosud. „Pokud je uprchlík ubytován v zařízení, kde je mu poskytována strava a hygienické potřeby, tak se humanitární příspěvek nevyplácí,“ popsala Iva Merhautová, náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky, s čím šli Jurečka a ministr vnitra, šéf STAN Vít Rakušan, na středeční jednání vlády.

Kvůli lepšímu zvládání uprchlické vlny kvůli válce, kterou rozpoutalo Rusko, chce vláda nouzový stav prodloužit do konce červa.

Ministři by se mohli zabývat přípravou novel zákonů, které přijali po napadení Ukrajiny Ruskem a začátku migrační vlny. Změny by měly zajistit pokračování klíčových pravidel i po skončení nouzového stavu.

V novele služebního zákona chce koalice zrušit odborné náměstky na ministerstvech, nově by byli výhradně náměstci političtí. Ministr by jich mohl mít víc než dva, jako je tomu ze zákona nyní. Další změny ve státní službě by se měly týkat například zavedení funkčního období pro vedoucí úředníky a zrychlení výběrových řízení na obsazení míst ve státní správě.

Vláda se má vrátit i k žádosti ministra zemědělství Zdeňka Nekuly o půl miliardy korun na potraviny, které má dostat na nákupy Správa státních hmotných rezerv.