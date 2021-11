Piráti budou mít tři ministry, ODS pět a premiéra, TOP 09 jen dva

Lídři stran budoucí koalice se v úterý po více než dvanáctihodinovém jednání domluvili na vládním programovém prohlášení i koaliční smlouvě. Shodu nalezli i na struktuře vlády, která bude mít 18 členů. Oproti současnému kabinetu ANO a ČSSD v ní budou navíc ministři bez portfeje, kteří budou mít na starosti legislativu, EU a vědu, výzkum a inovace.



Stranám koalice Spolu připadne ve vládě 11 míst, vedle premiéra Petra Fialy (ODS) do kabinetu nominují ministry financí, obrany, práce, dopravy, zdravotnictví, spravedlnosti, zemědělství, životního prostředí, kultury a ministra pro vědu, výzkum a inovace. Piráti a STAN budou mít ministry vnitra, průmyslu, školství, pro místní rozvoj, zahraničí, pro legislativu a pro evropské záležitosti.

ODS stojí o post ministra financí, protože považuje za vhodné, aby byl ze stejné strany jako premiér. Zájem o toto místo připustil v úterý první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura. Obranu by podle spekulací mohla vést poslankyně ODS Jana Černochová. Jako kandidát na ministra zdravotnictví je dlouhodobě označován Vlastimil Válek (TOP 09), do čela zemědělství by se mohl vrátit předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Pravděpodobným ministrem vnitra je šéf Starostů Vít Rakušan, školství by mohl vést jeho předchůdce v čele STAN Petr Gazdík. Místopředseda STAN Věslav Michalik by se podle spekulací mohl ujmout funkce ministra průmyslu. Místní rozvoj a digitalizaci by mohl mít na starosti šéf Pirátů Ivan Bartoš, v souvislosti s diplomacií se v posledních dnech spekuluje o bývalém pirátském poslanci Janu Lipavském.

Chtějí zvýšit slevu na poplatníka a zrušit EET

Budoucí vládní koalice se zavázala snížit schodek veřejných financí na tři procenta hrubého domácího produktu, chce zvýšit daňovou slevu na poplatníka či snížit sociální pojištění placené zaměstnavatelem. Vyplývá to z programového prohlášení vlády, uvedla dnes Česká televize. Koalice dokumenty zatím nezveřejnily.



Zhruba čtyřicetistránkové programové prohlášení podle televize obsahuje také závazek splnit kritéria pro možné přijetí eura. Chystaná vládní koalice chce zrušit elektronickou evidenci tržeb a zavést automatickou valorizaci minimální mzdy. Zvážit by se měla automatická valorizace rodičovského příspěvku a životního minima. Podle Deníku N má být zavedena daňová brzda, takže daně se nebudou moci zvyšovat nad určitou mez.

Pro snížení schodku veřejných financí na tři procenta HDP nestanovuje podle ČT prohlášení termín, letos ministerstvo financí schodek očekává 7,7 procenta HDP a příští rok pět procent. Sociální pojištění placené zaměstnavatelem by se mělo snížit z nynějších 24,8 procenta o dva procentní body, pokud se podaří konsolidovat stav veřejných financí.

Důchodová reforma by měla mít podle dokumentu tři pilíře, lidé by měli dostat možnost platit jedno procento ze svého důchodového pojištění rodičům nebo prarodičům.

V plánu je revize platových tabulek

Úspory by měl přinést audit státní správy. „Na základě inventury všech agend státu do roka představíme konkrétní plány na snížení počtu úřednických míst,“ píše se podle ČT v dokumentu. Chystaná koalice plánuje také revizi platových tabulek pro přilákání odborníků do státních služeb.

Při úřadu vlády by měla vzniknout pozice poradce pro národní bezpečnost. Koalice slíbila dávat dvě procenta HDP na obranu v rozpočtu na rok 2025 a uzákonit tento závazek.



Koronavirus programové prohlášení podle ČT nezmiňuje. V kapitole zdravotnictví obsahuje zavedení možnosti dobrovolného doplňkového zdravotního připojištění a pravidelnou valorizaci plateb za státní pojištěnce.