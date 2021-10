Vláda může vzniknout rychle, říká lídr Starostů Rakušan. Piráty prý nezradí, jednat s ANO či SPD nechce

Lidovky.cz: Na pirátském fóru už se začínají objevovat hlasy, že Piráty teď nikdo nepotřebuje, že by měli jít do opozice a udělat zemětřesení. Ovdovíte?

Počítáme s tím, že do toho půjdeme společně. Ostatně i první věta Petra Fialy byla, že do potenciální vládní koalice zve všechny subjekty, počítá tedy samozřejmě i s Piráty. My, jako Starostové, nemáme důvod na tom cokoli měnit. Naše spolupráce je definována koaliční smlouvou na celé volební období. A my ji určitě vypovídat nebudeme.