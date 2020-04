Nouzový stav může vláda prodloužit pouze do konce dubna, odsouhlasila sněmovna

Přehled hlavních událostí kolem nouzového stavu 12. března - Vláda vyhlásila od 14:00 kvůli výskytu nového typu koronaviru na 30 dnů nouzový stav na celém území ČR. Podle rozhodnutí byly od 13. března ráno zakázány akce s účastí nad 30 osob (již od 10. března platil zákaz pro akce nad 100 osob), začal platit i zákaz vstupu na sportoviště. Byl také zakázán vstup do provozoven stravovacích služeb mezi 20:00 a 06:00. - Mezi další opatření patřil zákaz autobusové, vlakové a lodní dopravy cestujících do okolních zemí, platný od soboty 14. března. Od stejného dne vláda zakázala vstup cizinců z 15 rizikových zemí včetně Německa nebo Rakouska, českým občanům (s výjimkou řidičů zásobování nebo "pendlerů") do nich bylo zakázáno cestovat, zavedla kontroly na hranicích s Rakouskem a Německem. Od 13. března se zavřely základní umělecké školy. 13. března - Vláda s platností od půlnoci na pondělí 16. března zakázala cizincům vstup do ČR a Čechům cestování do zahraničí. Češi po návratu z 15 rizikových zemí museli do karantény. Kabinet kvůli koronaviru dočasně zrušil nedělní zákaz jízdy kamionů. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) zařadila nový typ koronaviru na seznam nakažlivých nemocí, jeho šíření tak může být trestným činem. 14. března - Vláda od 06:00 zpřísnila opatření, uzavřela obchody s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a několika dalších. Uzavřeny byly i restaurace, mohly nabízet jen prodej z okénka nebo rozvoz. 15. března - Vláda rozhodla kvůli šíření nového typu koronaviru o aktivaci Ústředního krizového štábu. V jeho čele stanul náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Krátce před půlnocí vláda zakázala s účinností od půlnoci na pondělí 16. března volný pohyb lidí po celé ČR. Zákaz se nevztahuje na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení. Platit měl původně do 24. března 06:00. 16. března - Hygienici časně ráno kvůli šíření viru uzavřeli 21 obcí na Olomoucku včetně Uničova, Červenky a Litovle. Podobný krok nařídili také v obci Kynice na Havlíčkobrodsku. Uzavření Litovelska skončilo 30. března, Kynic pak 1. dubna. - Vláda rozhodla, že od 17. března dostanou výjimku ze zákazu otevření obchody s látkami a textilní galanterie. Reagovala tak na nedostatek roušek, které si lidé musejí sami šít. 18. března - Vláda rozhodla, že v maloobchodních prodejnách potravin mohou od 19. března mezi 10:00 a 12:00 nakupovat jen lidé starší 65 let. Časové vymezení se dvakrát měnilo, nyní mají senioři vyhrazený čas od 08:00 do 10:00, nařízení se nevztahuje na menší obchody. Kabinet schválil zákaz vycházení bez pokrývky nosu a úst, který platí od půlnoci na čtvrtek 19. března. 23. března - Vláda prodloužila uzavření obchodů i restaurací do 1. dubna. Zpřísnila také podmínky pro zajíždění za prací za hranice. Pokud chtěli takzvaní pendleři nadále pracovat v Německu a Rakousku, museli si tam zajistit ubytování. Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví také ještě více omezilo sdružování, nově se lidé smějí pohybovat na veřejně dostupných místech nejvýše po dvou. Výjimku mají členové jedné domácnosti, účastníci pohřbů nebo lidé vykonávající povolání či podnikání. 24. března - Sněmovna ve stavu legislativní nouze schválila řadu zákonů. jimiž vláda reagovala na epidemii koronaviru. Mimo jiné zvýšila schodek státního rozpočtu pro letošní rok z původních 40 miliard na 200 miliard korun. 30. března - Vláda prodloužila omezení volného pohybu po celé ČR do 11. dubna do 06:00. Do stejného termínu kabinet prodloužil zákazy prodeje. Vláda také schválila změnu v čele Ústředního krizového štábu, jeho vedení po Romanu Prymulovi převzal ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). 1. dubna - Vláda informovala, že chce nouzový stav prodloužit o dalších 30 dní, takže by platil do 11. května. Tento krok musí ale potvrdit Sněmovna. Opozice s tím nesouhlasila, kabinet nakonec přišel s návrhem na prodloužení do konce dubna. 6. dubna - Vláda rozhodla, že od úterý 7. dubna mohou lidé individuálně sportovat na venkovních sportovištích, otevřou se sběrny a výkupny surovin a od čtvrtka 9. dubna budou moci za přísnějších podmínek otevřít i hobbymarkety, železářství a opravny jízdních kol. Po Velikonocích budou moci lidé v odůvodněných případech vycestovat z ČR. 7. dubna - Hamáček oznámil, že vláda zkrátila takzvaným pendlerům minimální pobyt v zahraničí ze tří na dva týdny. Po návratu ale budou muset i nadále na dva týdny nastoupit do preventivní karantény. - Sněmovna schválila vládě prodloužení nouzového stavu do čtvrtka 30. dubna. Kabinet původně žádal poslance o prodloužení nouzového stavu o 30 dní, až do pondělí 11. května.