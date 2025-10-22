Vláda určí, zda přidá kostel a kapli s kostnicí mezi národní kulturní památky

„Všechny navrhované kulturní památky jsou v dobrém technickém stavu, popřípadě se na jejich obnově lze podílet prostřednictvím existujících památkových programů ministerstva kultury,“ píše se v návrhu pro vládu.
Na programu jednání jsou i materiály o asanaci pozemků zasažených výbuchem munice vně areálu skladů ve Vrběticích a k dopravním úpravám v souvislosti s přepravou nadrozměrných a těžkých komponent při výstavbě jaderných zdrojů v Temelíně.
Předloží vláda znovu návrh rozpočtu? Nová koalice ho chce předělávat ve Sněmovně
Kandidátka ANO na novou ministryni financí Alena Schillerová po úterním jednání se zástupci SPD a Motoristů řekla, že vznikající koalice chce státní rozpočet na příští rok opravit až ve druhém čtení, proto chce, aby ho končící vláda Petra Fialy poslala znovu do Sněmovny.
Ze slov Schillerové vyplynulo že by nová koalice kývla v prvním čtení rozpočtu na současnou vládou navržený schodek 286 miliard korun.
Spolu s návrhem státního rozpočtu by měla Sněmovna dostat i rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury. Nyní není možné podepisovat smlouvy k dopravní výstavbě, protože kvůli neschválenému rozpočtu SFDI nejsou na příští rok zajištěné peníze.
Premiér Petr Fiala v pondělí napsal, že jeho vláda na začátku listopadu vyhodnotí aktuální situaci a pak rozhodne, jestli má její návrh rozpočtu smysl do Sněmovny znovu posílat.
Lidovci podpořili, aby Fialova vláda znovu předložila návrh rozpočtu
Pokud nově vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů přijme základní parametry státního rozpočtu na příští rok, má smysl, aby končící vláda návrh opět poslala Sněmovně.
Před jednáním vlády to řekli lidovecký ministři zemědělství a šéf stran Marek Výborný i ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Podle nich ale stačí tento krok udělat až po ustavení Sněmovny na začátku listopadu.