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Zatím není jasné, kolik peněz by měla obě média podle vlády ANO, SPD a Motoristů sobě ze státního rozpočtu dostávat.
„Konkrétní částku budeme diskutovat v pondělí na vládě, ale ať už bude výsledek jakýkoliv, bude pro obě média férový a předvídatelný, protože bude obsahovat inflační doložku,“ napsal premiér a předseda ANO Andrej Babiš na sociální síti X po jednání s generálním ředitelem České televize Hynkem Chudárkem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zavoralem.
Česká televize letos hospodaří s rozpočtem 8,5 miliardy korun, z čehož 6,7 miliardy tvoří příjmy z poplatků. Český rozhlas plánuje příjmy a výdaje přesahující 2,7 miliardy korun, přičemž z poplatků očekává 2,4 miliardy korun.
Nechceme mluvit do obsahu ani média ovládnout, tvrdí Babiš
„Nechceme mluvit do obsahu ani tato média ovládnout, jak se nám nejen opozice stále snaží podsouvat. Cílem je, aby občanům už nechodily složenky za službu, kterou sami nevyužívají. Takový systém dával smysl před 35 lety, kdy lidé neměli na výběr,“ uvedl Babiš.
„Mám z toho pocit nedůvěry vůči nám,“ řekl při příchodu na Úřad vlády první místopředseda Sněmovny za ANO Patrik Nacher k tomu, jaké bude zákon obsahovat pojistky pro veřejnoprávní média.
Studentské iniciativy Média nedáme! a Stojíme za kulturou! si právě na pondělí naplánovaly protestní pochod na podporu veřejnoprávních médií z pražské Letné k Úřadu vlády. V pravé poledne se před Strakovou akademií rozezní zvonící budíky. „Vládo, probuď se,“ vzkazují studenti politikům.
Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu kvůli chystané změně financování obou médií vyhlásili 24hodinovou stávku.
V parlamentu může dojít i na noční jednání
Tuhý boj o změnu financování veřejnoprávních médií se očekává v parlamentu, kde chce opozice vládnímu záměru bránit. Očekávají se rozsáhlé obstrukce a není vyloučeno ani noční jednání.
Koalice ANO, SPD a Motoristů sobě má však ve Sněmovně dostatek hlasů, aby návrh prosadila. Teoreticky by mohla přehlasovat i případné veto Senátu, který ovládá opozice, a v krajním případě také prezidenta Petra Pavla.
Na programu jednání vlády je také návrh doprovázející novelu Ústavy předloženou Senátem, která by umožnila Nejvyššímu kontrolnímu úřadu prověřovat hospodaření České televize a Českého rozhlasu.