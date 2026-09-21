Vláda schválí návrh státního rozpočtu, projedná opatření proti drahým palivům

Ještě na podzim vládní poslanci předloží v parlamentu návrhy, po jejichž přijetí klesne konečná výše schodku v příštím roce o dalších 20 miliard korun.
Další částí dohody vládní koalice podle šéfa Motoristů sobě, ministra zahraničí Petra Macinky je, že pro rok 2028 předloží koalice schodek nižší o dalších 60 miliard korun.
Kabinet by měl v souvislosti se schvalováním rozpočtu také oznámit parametry růstu důchodů.
„Náš deficit je jeden z nejnižších v Evropské unii a taky nejnižších z hlediska strukturálního deficitu,“ prohlásil v neděli ve videu na sociálních sítích premiér Babiš. „A je to rozpočet, který je investiční, který investuje samozřejmě i do lidí, do bezpečnosti, do vzdělávání,“ hájil výši navrženého schodku.
Pro letošní rok je schválený schodek rozpočtu 310 miliard korun a meziroční zvýšení schodku kritizují opoziční strany i Národní rozpočtová rada, protože Česko nečelí žádné mimořádné situaci.
Vláda představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot
Kabinet má také připravena opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Konkrétní kroky oznámí po jednání vlád. V neděli to televizi CNN Prima News řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
„Po celou dobu říkáme, že v momentu, kdy začnou okolní země na zdražování reagovat, nebudeme na nic čekat. Máme připravena opatření a v pondělí je po vládě představíme,“ řekl Havlíček.
Německá vládní koalice se v pátek podle agentury DPA v zásadě dohodla na opatřeních ke zmírnění vysokých cen pohonných hmot.
Nafta i benzin v posledních týdnech prudce zdražují kvůli další eskalaci konfliktu na Blízkém východě i nedostatečným kapacitám rafinerií.
Česko kvůli vysokým cenám pohonných hmot letos už jednou přistoupilo k jejich regulaci, která trvala od dubna do poloviny července. Ministerstvo financí stanovilo maximální možnou marži prodejců a zároveň denně určovalo stropy koncových cen. U nafty zároveň snížilo spotřební daň. Podle ministryně financí Schillerové úleva na spotřební dani způsobila státnímu rozpočtu výpadek příjmů zhruba miliardu korun měsíčně.