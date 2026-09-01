„Minulá vláda zvýšila podporu v prvních měsících nezaměstnanosti z 65 na 80 procent. V situaci, kdy je pracovní trh stabilizovaný, nepovažujeme takto vysokou podporu za potřebnou. Smyslem podpory v nezaměstnanosti má být především pomoci lidem překlenout období, kdy jsou bez práce, nikoliv vytvářet motivaci zůstávat na podpoře déle, než je nutné. Vracíme proto sazbu na 65 procent a snižujeme také maximální strop podpory. Změny přinesou státnímu rozpočtu úsporu přibližně 4,5 až 5 miliard korun ročně,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí za ANO Aleš Juchelka.
Nově má být podle jeho návrhu sazba podpory v nezaměstnanosti nastavena stejně bez ohledu na věk uchazeče. První dva měsíce bude činit 65 procent průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu, další dva měsíce 50 procent a po zbývající podpůrčí dobu 45 procent.
Současně se má podle Juchelkova návrhu, který podpořila vláda, zrušit zvýhodnění osob od 52 let, které dnes mohou vyšší procentní sazbu pobírat po delší dobu. Samotná délka podpůrčí doby se ale nemění: zůstane pět měsíců pro osoby do 52 let, osm měsíců pro osoby od 52 do 57 let a jedenáct měsíců pro osoby nad 57 let.
Snížit se má podpora v nezaměstnanosti i při rekvalifikaci či pro rodiče malých dětí a ty, co v poslední době pečovali o blízké.
Bez hlasů SPD nemá vláda většinu, aby změnu prosadila
Návrh nyní projedná Sněmovna. Je tu ovšem jedno velké ale.
S návrhem nesouhlasí menší koaliční partner, hnutí SPD Tomia Okamury.
Předseda Sněmovny a SPD návrh označil za trestání pracujících, kteří se ocitnou bez zaměstnání a mají na podporu nárok.
Bez hlasů SPD nemá vláda Andreje Babiše dost hlasů, aby změnu prosadila. Vládní koalice má 108 hlasů poslanců, z toho SPD disponuje dvaceti hlasy.
Proti snižování podpory v nezaměstnanosti jsou i odbory. Ministrovi práce a sociálních věcí Aleši Juchelkovi poslali nesouhlasný dopis. „Myslíme si, že takový nápad není potřeba dál prosazovat. Nechceme, aby se vůbec realizoval. Bylo by to nelogické. Bylo by to proti smyslu podpory v nezaměstnanosti, která není trest za to, že člověk přišel o práci, ale polštář, aby mohl hledat práci novou. Rádi bychom věřili, že důvodem není šetření prostředků,“ řekl předseda odborové centrály ČMKOS Josef Středula.
Zvýšení podpory v nezaměstnanosti prosadila minulá vláda, pro tehdy bylo i ANO
Zvýšení podpory v nezaměstnanosti prosadila v minulém volebním období bývalá vláda Petra Fialy a pro tehdy hlasovalo i ANO, zdrželo se jen hnutí SPD a jediný poslanec ANO.
Zvýšení podpory v nezaměstnanosti začalo platit teprve letos. V prvních měsících se částka zvedla, při delší době bez práce poklesla. Úprava měla rozhýbat strnulý pracovní trh, usnadnit změnu místa a firmám zajistit nové lidi.
Růst podpor v nezaměstnanosti prosadila bývalá vláda při schválení novely zákoníku práce, do níž se ODS a TOP 09 nepodařilo prosadit možnost výpovědi bez udání důvodu.