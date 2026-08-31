Pracovník si bude moci vyžádat informace o průměrném odměňování ve firmě

Pokud neodůvodnitelné rozdíly mezi odměnou mužů a žen dosáhnou pěti procent a více, bude nutné stav do půl roku napravit. Uchazeči o místo se budou muset dozvědět minimální výši výdělku a prémií před uzavřením smlouvy.
Novela vychází z unijní směrnice o transparentním odměňování. Podle ministerstva práce má sice Česko už teď právní úpravu k rovnému zacházení, ale pro dosažení spravedlivého odměňování a kontrolu není dostatečná.
Podle novely musí zaměstnavatel uchazeči o místo dát před uzavřením smlouvy informace o minimální výši výdělku i odměn. Nesmí se ptát na předchozí mzdu či plat. Firmy a instituce budou muset nastavit systém odměňování s odstupňováním skupin prací podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti a s prémiemi podle objektivních kritérií.
Pracovník si může pro srovnání písemně vyžádat informace o průměrných odměnách, do dvou měsíců je musí dostat. Při případném soudním řízení se může nechat zastupovat ombudsmanem. Má právo na peněžní kompenzace.
„Udělali jsme minimalistickou transpozici,“ odvětil ministr práce a sociálních věcí za ANO Aleš Juchelka na dotaz iDNES.cz, zda vláda zvažovala to, že když si pracovník bude moci písemně vyžádat informace o průměrných odměnách, může to v některých firmách vyvolat zvou krev.