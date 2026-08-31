Pracovník si bude moci vyžádat informace o průměrném odměňování ve firmě

  11:27aktualizováno  11:55
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Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) na tiskové konferenci po zasedání vlády. (31....

Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) na tiskové konferenci po zasedání vlády. (31. srpna 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) na tiskové konferenci po zasedání vlády....
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na tiskové konferenci po zasedání...
Ministryně financí Alena Schillerová a ministr práce Aleš Juchelka (oba ANO) na...
Ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) na tiskové konferenci po zasedání vlády....
33 fotografií
Vláda navrhuje úpravu zákoníku práce. Firmy i instituce v Česku budou muset nastavit systém odměňování podle složitosti, namáhavosti a odpovědnosti prací. Vypracovávat budou zprávy o výdělcích.

Pokud neodůvodnitelné rozdíly mezi odměnou mužů a žen dosáhnou pěti procent a více, bude nutné stav do půl roku napravit. Uchazeči o místo se budou muset dozvědět minimální výši výdělku a prémií před uzavřením smlouvy.

Novela vychází z unijní směrnice o transparentním odměňování. Podle ministerstva práce má sice Česko už teď právní úpravu k rovnému zacházení, ale pro dosažení spravedlivého odměňování a kontrolu není dostatečná.

Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) na tiskové konferenci po zasedání vlády. (31. srpna 2026)
Ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) na tiskové konferenci po zasedání vlády. (31. srpna 2026)
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na tiskové konferenci po zasedání vlády. (31. srpna 2026)
Ministryně financí Alena Schillerová a ministr práce Aleš Juchelka (oba ANO) na tiskové konferenci po zasedání vlády. (31. srpna 2026)
33 fotografií

Podle novely musí zaměstnavatel uchazeči o místo dát před uzavřením smlouvy informace o minimální výši výdělku i odměn. Nesmí se ptát na předchozí mzdu či plat. Firmy a instituce budou muset nastavit systém odměňování s odstupňováním skupin prací podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti a s prémiemi podle objektivních kritérií.

Pracovník si může pro srovnání písemně vyžádat informace o průměrných odměnách, do dvou měsíců je musí dostat. Při případném soudním řízení se může nechat zastupovat ombudsmanem. Má právo na peněžní kompenzace.

„Udělali jsme minimalistickou transpozici,“ odvětil ministr práce a sociálních věcí za ANO Aleš Juchelka na dotaz iDNES.cz, zda vláda zvažovala to, že když si pracovník bude moci písemně vyžádat informace o průměrných odměnách, může to v některých firmách vyvolat zvou krev.

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