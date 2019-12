Vláda nebude škrtit ekonomiku, rozpočet je prorůstový, uvedl ve sněmovně Babiš

PRAHA Návrh rozpočtu na příští rok je prorůstový, zvyšuje životní úroveň nejen seniorů, ale i rodin pečujících o malé děti. V úvodu sněmovní debaty před závěrečným schvalováním rozpočtu to ve středu řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Prohlásil také, že i když se ekonomické vyhlídky zhorší, vláda ekonomiku nezaškrtí, jako to udělaly předchozí pravicové vlády, ale bude do ní pumpovat peníze.

„Chtěl bych zdůraznit, že i když dochází k ochlazení ekonomiky, hlavně světové ekonomiky, naše vláda nikdy nezaškrtí ekonomiku tak, jak to udělala pravicová vláda za minulé krize,“ uvedl Babiš. „Pokud bude hůř, o to víc stát bude pumpovat peníze do lidí, do platů do důchodů, do ekonomiky a do investic,“ řekl. Česká ekonomika je podle něj jednou z nejvíce stabilních v Evropě. „Naší zemi čeká skvělá budoucnost, my se vracíme tam, kde jsme byli za první republiky,“ dodal.



Navrhovaný schodek rozpočtu představuje 40 miliard korun, stejně jako letos. Podle Babiše je však důležitější jeho výsledek. Deficit by mohl být i vyšší z titulu investic, poznamenal. Dodal ale, že je otázkou, jak je na ně stát připraven.

V souvislosti s deficitem kritizoval bývalé vlády vedené ODS, kterou obvinil, že zavinila problém s prudkým rozvojem solárních elektráren. „To dědictví ODS je šílené,“ řekl a občanským demokratům vzkázal, že zničili státní rozpočet.

Jen letos jde na dotaci výkupních cen elektřiny ze solárních elektráren podle Babiše 30 miliard korun. „Pan prezident (Miloš Zeman) nám nadává, že máme dělat něco se soláry, ale je to dědictví,“ řekl Babiš. „Kdyby nebyly soláry, tak jsme mohli těch 30 miliard dát skutečně potřebným,“ dodal.

Kritický přístup k opozici

Poslance ve středu čeká schvalování návrhu státního rozpočtu na příští rok zřejmě celý den. Základní parametry návrhu rozpočtu včetně 40miliardového schodku už dolní komora schválila. Ve finále ji vedle závěrečného verdiktu čekají dílčí hlasování o poslaneckých návrzích na přesuny peněz v celkovém objemu skoro 180 miliard korun. Sešlo se jich kolem 160.

Babiš kritizoval pozměňovací návrhy opozice, které podle něho nejsou v souladu s rozpočtovými pravidly, protože některé snižují vládní rozpočtovou rezervu pod zákonem stanovenou hranici. Pozměňovací návrhy, které poslanci přednesli samostatně ve druhém čtení, přesouvají kolem 11 procent plánovaných výdajů rozpočtu. Celkové výdaje rozpočtu mají činit 1618 miliard korun.

Premiér kritizoval i návrhy opozice brát v rozpočtu peníze ze slev v dopravě pro seniory a studenty. „Senioři tu slevu velice oceňují,“ řekl a dodal, že se zároveň zvýšilo využití veřejné dopravy. Kritiky se dočkal i návrh Stanislava Blahy (ODS) vzít půl miliardy z výdajů na kosmické aktivity. „Kosmické aktivity významně přispívají k ekonomickému růstu a zaměstnanosti v České republice,“ argumentoval. Jsou podle něj například odrazem ekonomické vyspělosti země, protože dodávají vyspělé technologie.

Dá se předpokládat, že opozice návrh rozpočtu stejně jako v minulosti podrobí kritice. Vládní koalice však disponuje dostatkem hlasů k tomu, aby svůj v pořadí druhý rozpočet prosadila.