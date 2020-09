Vláda nechce omezení s velkými dopady na ekonomiku, říká Babiš. Případný nouzový stav by neměl omezit pohyb

Praha Nouzový stav sám o sobě nezavádí žádná omezení, zdůraznil před poslanci premiér Andrej Babiš (ANO). Nikdo podle něho nechce zavírat obchody, restaurace ani jiné provozy, jako tomu bylo na jaře. Dvoutýdenní nouzový stav chce vláda vyhlásit od pondělí a podle vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) nebude znamenat omezení pohybu nebo zákaz cestování.

„Nechceme dělat opatření jako v březnu s obrovským dopadem na naši ekonomiku a do života našich občanů,“ zdůraznil ministerský předseda.



„Nedělat nic v této situaci je neuvěřitelný hazard,“ přidal se Hamáček. Podle něj není k nouzovému stavu žádná alternativa, jak přijmout odpovídající opatření. Podle Hamáčka je aktuálně v Česku 33 000 až 34 000 pacientů s nemocí covid-19, jejich počet denně rostě zhruba o 2000. „To není žádná hitparáda,“ poznamenal.

Nárůst se díky povinnému nošení roušek ve vnitřních prostorách sice mírně zlepšil v porovnání se stavem v první polovině září. Pokud by se nepřijala další opatření, stát a zdravotnictví by se dostalo koncem října do obrovských problémů koncem října, dodal.

Ministr opětovně doporučil lidem, aby se nebáli jít počátkem října ke krajským a senátním volbám. „Přijali jsem veškerá možná opatření k tomu, aby ty volby byly bezpečné. Pokud půjdou voliči k urnám, tak je to pro ně bezpečnější, než když půjdou nakupovat,“ uvedl Hamáček.

Vláda by měla rozhodovat o vyhlášení stavu nouze odpoledne. Původně měla zasednou už ráno. Babiš doufá v to, že opozice ocení fakt, že kabinet schůzi odložil na dobu po sněmovní debatě.

Vyhlášení nouzového stavu je nutné pro zavedení některých plošných opatření ke zpomalení šíření nového koronaviru. Od pondělí by měly být až na výjimky omezeny vnitřní aktivity nejvýše na deset lidí, venkovní na 20 lidí. Stav nouze také umožní nařídit pracovní povinnost. Lékařům by tak mohli pomáhat studenti medicíny.