Vláda někdy zbytečně rozdává, říká majitel Koh-i-nooru. Maláčová si podle něj plete minimální a zaručenou mzdu

Kdo je připravený, není překvapený. Dědečkovo motto, kterým se řídí majitel a šéf holdingu Koh-i-noor Vlastislav Bříza, podle něj platí i pro současnou koronavirovou krizi.

Lidovky.cz: Co říkáte zostřeným opatřením vlády?

Jsou racionální. Ale umocňují to, co se stalo na jaře – dnes to bude pro mnoho podnikatelů smrtící. Některá opatření jsou jen prodlužováním agonie určitých podnikatelských aktivit. A pak teprve dojde k selekci, která bohužel přijít musí. Pokud jde o vládní kompenzace, myslím si, že vláda někdy zbytečně rozdává. I když v téhle době rozlišit zrno od plev, tedy zjistit, kdo je na tom opravdu špatně a kdo ne, dost možná ani nejde. My také vlastníme hotely a restaurace. A ty jsou teď zavřené, je to nepříjemné...