Vláda projedná novelu stavebního zákona po potížích s digitalizací

  10:57aktualizováno  10:57
Vláda projedná novelu stavebního zákona, kterou předkládá jako poslanecký návrh ministryně pro místní rozvoj za ANO Zuzana Mrázová. Počítá s prodloužením přechodného období, v němž nebude povinné používat Národní geoportál územního plánování, o jeden rok.

Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová přichází na jednání vlády (16. prosince 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Přechodné období, v němž není používání geoportálu povinné, mělo skončit letos 30. června, novela by ho měla prodloužit o rok.

Důvodem je podle ministryně Mrázové potřeba upravit geoportál kvůli projednávané širší novele stavebního zákona. Novela je takzvaným bypassem vyvolaným potížemi s digitalizací stavebního řízení.

Národní geoportál má sloužit pro ukládání dat a podporu procesů územního plánování a umožňuje přístup k výstupům územního plánování.

Na programu má vláda i dvojici novel měnící rozpočtové určení daní, které předložil Pardubický kraj, nebo návrh STAN na úpravu krácení odměn zastupitelů při hromadění funkcí.

Kabinet má na programu i akční plán k národní strategii pro čelení hybridnímu působení pro letošní a příští rok.

Budeme opět řešit pohonné hmoty, řekl Červený

„Asi primárně dnes budeme opět řešit pohonné hmoty,“ řekl při příchodu na jednání ministr životního prostředí za Motoristy sobě Igor Červený.

„Pokud se situace na Blízkém situace uklidní, do cen potravin se ta situace promítne maximálně v řádu procent,“ uvedl ministr zemědělství za SPD Martin Šebestyán.

