Černochová chce přilákat více lidí do armády na vyšší náborový příspěvek

„Ke zvýšení motivace specialistů středoškolského i vysokoškolského vzdělání má přispět zvýšení náborového příspěvku. Jeho současná výše již není konkurenceschopná na trhu práce.

V současné době se nepočítá s využitím maximální částky, ale pouze do 450 tisíc Kč pro vysokoškolsky vzdělaného uchazeče při služebním poměru na 7 let. Cílem je oslovit jak střední personál v oblasti elektrotechniky, strojírenství, IT, tak vysokoškoláky v odbornostech IT, zdravotnictví nebo strojírenství,“ píše ministerstvo obrany v důvodové zprávě k návrhu.

Armáda chce podle obranné strategie do roku 2030 zvýšit počet profesionálních vojáků z 24 na 30 tisíc a v záloze mít 10 tisíc osob.

Snížení požadavků na bezúhonnost

Ministerstvo obrany chce novelu o vojácích z povolání projednat ve Sněmovně zrychleně. Počítá i se snížením požadavků na bezúhonnost pro vstup do armády či s povinností pro vojáky hlásit pobyt v zahraničí mimo státy Evropské unie a NATO.

Na prvním zasedání v novém roce se bude vláda zabývat také návrhem ministra průmyslu Lukáše Vlčka ze STAN na podporu plynových zdrojů energie.

Vlček ho předložil jako poslanec koncem roku spolu s dalšími třemi koaličními zákonodárci. Úprava má zajistit nezbytné kapacity pro výrobu elektřiny při útlumu uhlí či urychlit přestavbu uhelných elektráren na plynové.

Na programu má vláda i návrh ministryně obrany Černochové na jmenování profesorů, materiál o financování Českého červeného kříže ze státního rozpočtu od roku 2025 či koncepce přípravy občanů k obraně státu a koncepce rozvoje dobrovolnictví.