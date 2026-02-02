Vláda bude jednat o odkladu superdávky i o modernizaci letiště v Čáslavi

Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Superdávka nahradila od loňského října příspěvky a doplatky na bydlení, příspěvky na živobytí a dětské přídavky. Podává se jedna žádost. Příjemci, kteří o novou částku požádali do konce minulého roku, by ji po posunu dostali poprvé místo května v srpnu. Nynější podporu by pobírali do července, ne do dubna. Novely počítají i s tím, že životní minimum by se mohlo zvednout místo května až v říjnu.
Vláda projedná i novelu umožňující odčerpat majetek protiprávního původu, který není možné postihnout v předchozím trestním řízení.
Na programu má kabinet Andreje Babiše i modernizaci vojenského letiště v Čáslavi za 5,33 miliardy korun bez DPH. Zakázku na modernizaci čáslavského letiště v polovině ledna odsouhlasilo kolegium ministra obrany Jaromíra Zůny, který je ve vládě za SPD.
Smlouvu chce ministerstvo obrany podepsat do konce března, modernizace by měla začít letos na jaře. Stavební práce a následná certifikace letiště včetně kolaudace stavby jsou naplánovány na dva roky. Ze základny by měly v budoucnu vzlétat letouny F-35, aktuálně tam sídlí gripeny či letouny L-159.
Vzniklo to kvůli prezidentovi, tvrdí Turek
Před jednáním vláda se sešla koaliční rada špiček ANO, SPD a Motoristů. Den po velkém protestu občanů na podporu prezidenta Petra Pavla, na který dorazily desítky tisíc lidí, by se koaliční lídři mohli bavit i o tom, kdo z politiků pojede za Českou republiku na nejbližší summit NATO.
Ministr zahraničí a šéf Motoristů sobě Petr Macinka, kterému prezident Pavel vyčetl, že ho vydírá, protože odmítá jmenovat poslance Filipa Turka ministrem životního prostředí, chce, aby na summit NATO za Česko jel premiér Andrej Babiš, nikoli prezident Petr Pavel.
„Ta situace vznikla díky panu prezidentovi, ne díku ministru zahraničí. To je podle mě zásadní. Prostě pan prezident se dobrovolně dostal do politického boje,“ řekl při příchodu na koaliční jednání Turek.
Řekl, že už dostal od právníků vypracovaný návrh žaloby na hlavu státu, chce to ale ještě probrat s koaličními partnery.