Vláda odmítla návrh TOP 09, aby k obecním volbám mohli jít lidé už od 16 let

  14:44
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Negativně se vláda Andreje Babiše postavila k návrhu opoziční TOP 09, která by ráda k volbám přivedla více mladých lidí. Navrhla proto, aby v obecních volbách od roku 2030 mohli volit už šestnáctiletí voliči. Nyní mohou odevzdat hlas ti, kterým už bylo osmnáct let.

„Hranice osmnácti let je celkem všeobecně přijímaná hranice,“ řekl po jednání ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc.

Podivil se také nad tím, proč se návrh TOP 09 týká jen obecních voleb.

Sněmovna by se návrhem TOP 09 i přes negativní postoj vlády měla zabývat.

„Budeme o jeho podpoře jednat s dalšími stranami, i vládními,“ řekl iDNES.cz Matěj Ondrej Havel. Připustil, že letošních voleb se už návrh týkat nebude, ale těch dalších by již mohl, kdyby prošel.

Návrh TOP 09 představila strana na konci dubna při startu kampaně před podzimními komunálními a senátními volbami.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.