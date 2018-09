Vláda odmítla zákaz práce europoslanců pro české úřady, Piráti ho navrhli kvůli Pochemu

Praha Vláda nesouhlasí s pirátským návrhem zákona, který by budoucím europoslancům zakázal práci pro české úřady. O přijetí negativního stanoviska na středečním jednání vlády informoval tiskový odbor kabinetu. Piráti novelu navrhli v souvislosti s tím, že europoslanec Miroslav Poche (ČSSD) působí jako politický tajemník na ministerstvu zahraničí.

Odmítavý postoj kabinetu se předpokládal. „Navrhovaná úprava nastavuje bez náležitého zdůvodnění přísnější pravidlo neslučitelnosti funkcí a dopadá například i na právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr, na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární či umělecké činnosti, ale i na výhradně pomocné, servisní či manuální práce,“ uvádělo předběžné stanovisko vypracované pro ministry před jednáním vlády.



Piráti novelou reagovali na situaci na ministerstvu zahraničí, kde ve funkci politického tajemníka působí europoslanec Poche. Pozici převzal poté, co ho prezident Miloš Zeman odmítl jmenovat ministrem zahraničí. Pirátská předloha nezahrnuje jen práci pro ministerstva, ale také třeba pro kraje, pro města a pro obce.

Europoslancům, kteří by začali pro český úřad pracovat, by mandát v Evropském parlamentu zanikl. Podle vládních legislativců by šlo třeba v případě vědecké nebo pedagogické práce o nepřiměřený následek.

Bez ohledu na stanovisko vlády budou o předloze rozhodovat poslanci, pokud by ji schválili, týkala by se až nových europoslanců zvolených v příštích volbách do Evropského parlamentu. Uskuteční se v roce 2019. Na Pocheho by tedy nyní nedopadla.

ČSSD v červnu navrhla Pocheho na ministra zahraničí v koaliční vládě s ANO, Zeman ho ale odmítl do funkce jmenovat. Řízením diplomacie byl dočasně pověřen předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček. V úterý Hamáček oznámil, že sociální demokraté do vedení diplomacie navrhnou někdejšího Pocheho asistenta v Evropském parlamentu a nynějšího náměstka ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD).