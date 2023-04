Vláda navrhla, aby byl Koudelka generálem. Prezident Pavel jí vyhoví

Prezident Pavel v pondělí řekl, že se jmenováním Koudelky generálem počítal už od své prezidentské kampaně.

„Od doby, kdy jsem hovořil o tom, že jsem připraven ho jmenovat na základě návrhu vlády při první možné příležitosti, nedošlo k žádné události, která by můj názor měla změnit. Pokud dostanu od vlády návrh, budu ho jmenovat,“ řekl.

Exprezident Zeman povýšení šéfa BIS blokoval

Koudelku odmítl opakovaně povýšit do hodnosti generála kvůli svým výhradám předchozí prezident Miloš Zeman. A to celkem sedmkrát.

Nelibě totiž nesl, že BIS pod vedením Koudelky poukazuje dlouhodobě na nebezpečí plynoucí České republice kvůli počínání ze strany Ruska a Číny na českém území, zatímco Zeman prosazoval spolupráci s Čínou a odmítal také dlouhá léta sankce proti Rusku, které protiprávně anektovalo Krym.

„Moje vztahy s prezidentem Zemanem nebyly žádné,“ řekl tento týden v rozhovoru pro Respekt šéf BIS Koudelka.

„Od prezidenta jsme kdysi dostali úkol, tím bylo zjistit, jestli se tu vyráběl a skladoval jed novičok, který byl použit v Salisbury při pokusu o vraždu Sergeje Skripala. BIS v té době oslovila všechny zainteresované instituce a od všech jsme dostali naprosto jednoznačnou odpověď: novičok se v České republice nevyráběl a neskladoval, a to ani v malém množství. Na základě toho jsme napsali Miloši Zemanovi odpověď. On ji zpochybnil, využila toho ruská propaganda, a tím asi došlo k začátku problémů, které mezi námi byly. Vývoj nám dal za pravdu a já jsem rád, že to služba ustála, že jsme se nesehnuli,“ připomněl Koudelka v Respektu důvody averze bývalého prezidenta Zemana vůči civilní kontrarozvědce České republiky.

Žádost o důchod bude možné dát i online

Vláda také ve středu rozhodla o tom, že žádost o důchod by mělo být možné podat on-line. Penze by se měly vyplácet v první půli měsíce. Vláda schválila důchodovou novelu, řekl ministr Jurečka.

Vláda jednala i odpuštění sociálních odvodů pracujícím v důchodovém věku, ale zatím rozhodnutí o tom odložila. Chce to řešit až společně s důchodovou reformou.

Místo mírného navyšování penze by se seniorům mohly odpustit sociální odvody. Zůstalo by jim tak 6,5 procenta peněz ze základu výdělku. Obdobně by se odvodová sazba snížila i živnostníkům. Ministerstvo financí další výpadek příjmů z odvodů do důchodového systému odmítá.