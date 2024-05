Putinova inaugurace bez Česka. Vláda odvolala velvyslance, řekl Lipavský

Lipavský již dříve Pivoňkovi za jeho působení v Moskvě osobně poděkoval, doplnila diplomacie. „Na novém velvyslanci intenzivně pracujeme. Současný pan velvyslanec byl už odvolán. Věřím, že nový velvyslanec České republiky se jednoho dne objeví,“ řekl dále Lipavský na Nově.

Časový horizont nástupu Pivoňkova nástupce a jeho jméno komentovat nechtěl, což je do dokončení příslušného procesu obvyklé. Podle dřívějších spekulací médií by mohl do Moskvy nastoupit diplomat a bývalý náměstek na ministerstvu obrany Daniel Koštoval.

O tom, zda při nynější ruské vojenské agresi na Ukrajině mít velvyslance v Moskvě, debatují ústavní činitelé delší dobu. Prezident Petr Pavel koncem března uvedl, že jde o záležitost mezi ministerstvem zahraničí, vládou a Hradem.

„Dlouhodobě vnímám důležitost toho mít i v Rusku zastoupení na úrovni velvyslance. Otázkou je, zda zrovna v tuto dobu je pro to vhodná situace,“ řekl prezident. Vzhledem k délce procesu je ale možná dobré na přípravách pracovat už teď, míní. „A až nastane vhodná situace, tak to zrealizovat,“ dodal.

Inaugurace ruského prezidenta bez Česka

Ministr Lipavský také v neděli na sociální síti X uvedl, že současné vztahy Česka s Ruskem neodpovídají tomu, aby se zástupce české ambasády účastnil úterní inaugurace ruského prezidenta.

České ministerstvo zahraničí vydalo letos 18. března prohlášení, že prezidentské volby v Rusku nebyly transparentní a demokratické.

Tehdy také poukázalo na systematické potlačování ruské občanské společnosti, nezávislých médií i jakéhokoliv náznaku opozice. Připomnělo, že volby se konaly v době agresivní války proti Ukrajině. Česko podle ministerstva neuznává volby na ukrajinských územích, které Moskva okupuje, a hlasování v nich označila za nelegitimní volební frašku.

Volby v Rusku podle ministerstva nesplnily mezinárodní standardy. „Věříme, že ruští občané by měli mít právo si zvolit vedení státu ve skutečně svobodných a demokratických volbách,“ uvedl v minulosti Černínský palác.