Vláda odvolala komisaře pro Expo, vybrala velvyslance, rozšířila sankční seznam

Autor: ,
  17:39
Generálního komisaře české účasti na světové výstavě Expo 2025 Ondřeje Sošku odvolala vláda, řekl po jednání ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka. Vláda také schválila zařazení ruského občana Konstantina Rogače na vnitrostátní sankční seznam ČR a vybrala nové šéfy ambasád.

Česká účast a výstavba českého pavilonu v japonské Ósace čelila minulý rok kritice kvůli nedostatečným externím zdrojům financování a prodražování stavby. Macinka řekl, že hospodaření skončilo významnou ztrátou proti schválenému rozpočtu.

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka po jednání vlády. (30. března 2026)
Jednání vlády. Na snímku přichází ministr zahraničních věcí Petr Macinka. (30. března 2026)
Kromě odvolání Sošky se vláda rozhodla jmenovat do funkce právnickou osobu Česká centra, což podle Macinky umožní lepší kontrolu.

Vláda také schválila zařazení ruského občana Konstantina Rogače na vnitrostátní sankční seznam ČR. Rogač má podle něj v Česku povolení k dlouhodobému pobytu a v posledních třech letech se věnoval zprostředkování pojištění pro ropné tankery působící v takzvané ruské stínové flotile.

„V poslední zhruba dekádě dodává skrze společnosti sídlící v Rusku, na Kypru a v ČR komerční služby v oblasti mezinárodní námořní přepravy, a v posledních třech letech se tento člověk vědomě věnoval zprostředkování pojištění pro ropné tankery působící v rámci takzvané ruské stínové flotily,“ uvedl po jednání vlády Macinka.

Šestnáct nových šéfů ambasád a stálých misí

Vláda Andreje Babiše schválilla i doporučení na vyslání šestnácti osob do vedení velvyslanectví a stálých misí. Seznam dostane Pražský hrad. Kabinet zrušil už kooncem ledna usnesení bývalé vlády Petra Fialy o vyslání diplomatů. Macinka tehdy uvedl, že je chce vybrat znovu, transparentně a v souladu s prioritami nové vlády.

Jména velvyslanců musí podepsat prezident Petr Pavel. Nedávno uvedl, že rozumí zájmu vlády do některých klíčových zemí poslat velvyslance, kteří lépe zastoupí její zájmy. Je připravený na určitý kompromis.

Macinka řekl, že se nominace týkají Etiopie, Kataru, Indie, Vietnamu, Finska, Egypta, Peru, Portugalska, Černé Hory, Itálie, Chile, Severní Makedonie, USA a stálých misí v New Yorku, Ženevě a Paříži.

ONLINE: Plzeň - Sparta 0:0. Úvod bez gólu, druhou třetinu začnou hosté přesilovkou

Plzeňský brankář Nick Malík sleduje akci sparťanského útočníka Martinse...

Polská vláda zavádí maximální ceny paliv. Nafta bude stát v přepočtu přes 43 korun

Levný benzin v polském Těšíně

Agent MI6 v čínském autě. Daniel Craig se stal ambasadorem luxusní značky

daniel craig denza auto čína reklama ambasador

Na pokraji energetické katastrofy. Blízkovýchodní plynový armagedon postihne i nás

Zařízení na produkci plynu v katarském průmyslovém městu Ras Laffan.

Nations Games míří do Česka. Prestižní turnaj v malém fotbale se uskuteční v Brně

Čeští fotbalisté slaví gól.

Babiš jednal s pumpaři. U nafty má být marže 3,50 Kč, u benzinu 2,50 Kč, řekl

Vláda řešila zastropování marží prodejců pohonných hmot. Na snímku Andrej Babiš...

Český dabing seriálu Harry Hole jako dílo AI? Překladatel se od výsledku distancuje

Seriál Harry Hole

Omezte útoky na ruskou ropu, žádají Kyjev spojenci. Ten nabízí velikonoční příměří

Zelenskyj je pro úder na režim, ne lid

Zrušte dvojí ceny nafty, vyzvala Evropská komise Slovensko. Fico žádá pochopení

Robert Fico (27. ledna 2026)

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Nehoda kamionů uzavře D8 zřejmě do noci, policie z kolony vyvede auta s dětmi

Nehoda tří kamionů na dálnici D8. Jeden převážel osobní auta. (30. března 2026)

Velkolepé rozloučení. Podívejte se na módní kolekci vyhlášené italské značky Fendi

Sako, info o ceně v obchodě, flitrová kabelka Baguette, 115 00 Kč,kabelka...

