Vláda odvolala komisaře pro Expo, vybrala velvyslance, rozšířila sankční seznam

Česká účast a výstavba českého pavilonu v japonské Ósace čelila minulý rok kritice kvůli nedostatečným externím zdrojům financování a prodražování stavby. Macinka řekl, že hospodaření skončilo významnou ztrátou proti schválenému rozpočtu.
Kromě odvolání Sošky se vláda rozhodla jmenovat do funkce právnickou osobu Česká centra, což podle Macinky umožní lepší kontrolu.
Vláda také schválila zařazení ruského občana Konstantina Rogače na vnitrostátní sankční seznam ČR. Rogač má podle něj v Česku povolení k dlouhodobému pobytu a v posledních třech letech se věnoval zprostředkování pojištění pro ropné tankery působící v takzvané ruské stínové flotile.
„V poslední zhruba dekádě dodává skrze společnosti sídlící v Rusku, na Kypru a v ČR komerční služby v oblasti mezinárodní námořní přepravy, a v posledních třech letech se tento člověk vědomě věnoval zprostředkování pojištění pro ropné tankery působící v rámci takzvané ruské stínové flotily,“ uvedl po jednání vlády Macinka.
Šestnáct nových šéfů ambasád a stálých misí
Vláda Andreje Babiše schválilla i doporučení na vyslání šestnácti osob do vedení velvyslanectví a stálých misí. Seznam dostane Pražský hrad. Kabinet zrušil už kooncem ledna usnesení bývalé vlády Petra Fialy o vyslání diplomatů. Macinka tehdy uvedl, že je chce vybrat znovu, transparentně a v souladu s prioritami nové vlády.
Jména velvyslanců musí podepsat prezident Petr Pavel. Nedávno uvedl, že rozumí zájmu vlády do některých klíčových zemí poslat velvyslance, kteří lépe zastoupí její zájmy. Je připravený na určitý kompromis.
Macinka řekl, že se nominace týkají Etiopie, Kataru, Indie, Vietnamu, Finska, Egypta, Peru, Portugalska, Černé Hory, Itálie, Chile, Severní Makedonie, USA a stálých misí v New Yorku, Ženevě a Paříži.