Konec půtek, schodek 286 miliard. Vláda opět poslala návrh rozpočtu do Sněmovny

Vláda už jednou rozpočet předložila, po říjnových volbách se jím ale nově zvolení poslanci nemohli zabývat. Ve večerních hodinách už byl rozpočet i s přílohami k dispozici na webu Sněmovny.
K opětovnému předložení rozpočtu vyzývala končící vládu nová koalice ANO, SPD a Motoristů sobě. Na kabinet v tomto směru apeloval i prezident Petr Pavel. Představitelé nové koalice dříve uvedli, že by zachovali základní parametry rozpočtu a upravili jeho vnitřní strukturu, aby se vyhnuli rozpočtovému provizoriu. To nastává, pokud se nepodaří rozpočet schválit do konce roku. V takovém případě jsou měsíční výdaje omezeny na jednu dvanáctinu celkových výdajů předchozího roku.
Fiala připomněl, že teprve v tomto týdnu je ustavená nová Sněmovna včetně výborů. „Teď je první chvíle kdy máme reálně ten rozpočet komu poslat a v Poslanecké sněmovně s ním lze pracovat a lze ho projednávat,“ řekl končící premiér. Vláda podle něj k opětovnému poslání rozpočtu přistoupila i kvůli tomu, že se oddaluje vytvoření nového kabinetu. Důvodem tohoto oddálení podle Fialy je, že předseda ANO a pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš nevyřešil svůj střet zájmů.
„V situaci, kdy (strany vznikající koalice) nemají rozpočet, už je ustavena Sněmovna, děláme, co je logické. Posíláme tam náš návrh rozpočtu, jak jsme ho schválili v září, protože nic jiného k dispozici není,“ řekl Fiala.
Premiér upozornil, že zákonný limit pro rozpočtový deficit v příštím roce je 237 miliard korun. Dodatečných 49 miliard korun tvoří obranné výdaje nad dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) a půjčka na stavbu nových bloků jaderné elektrárny Dukovany. Na tyto dvě položky se výdajové limity nevztahují.
Fiala apeloval na novou vládu, aby tyto dvě položky v rozpočtu zachovala. „Znovu jménem naší vlády apeluji na vznikající koalici, aby tyto zákonem stanovené parametry dodržela, aby výdaje na energetickou a vojenskou bezpečnost země neutopila v provozu, protože by to ohrozilo naši bezpečnost a zbytečně zadlužilo občany České republiky,“ řekl.
Strany končící vlády jsou podle Fialy připraveny podpořit návrh rozpočtu ve Sněmovně, pokud ho při projednávání nová poslanecká většina nezmění. „Pokud schválí v prvním a druhém čtení náš rozpočet, jak jsme ho připravili, nemáme důvod pro něj nehlasovat. Pokud tam začnou dělat změny, potom je to jejich rozpočet a ne náš,“ řekl premiér.
V pátek by se mohl kvůli rozpočtu sejít sněmovní rozpočtový výbor. Schvalovat by měl návrh harmonogramu jeho projednávání. Poté, ještě před prvním čtením na plénu, by měl návrh rozpočtu projednat a vydat poslancům doporučení pro první čtení.