Vznikající Babišova vláda chce, ať ta končící Fialova předloží opět rozpočet

„Prioritně musíme řešit nášlapné miny, které tady jsou v oblasti chybějících zdrojů na dopravu a toho skandálu, který udělala vláda s tím, že nemá krytý rozpočet na dopravu se státním rozpočtem,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz první místopředseda ANO Karel Havlíček.
Fialova vláda schválila návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 286 miliard korun tři dny před sněmovními volbami na konci září a poslala ho do Sněmovny, tak jak jí ukládá zákon. Po volbách ale návrh stejně jako další do voleb neprojednané tisky spadl pod stůl. Znovu už ho vláda po volbách poslancům neposlala.
Babiš v úterý návrh Fialovy vlády kritizoval. „Například Poslanecká sněmovna má návrh navýšení rozpočtu o 310 milionů korun v porovnání s rokem 2021. Nemusí zase jezdit na Machu Picchu a papat husí paštiku a prosecco cestou na Tchaj-wan. Mají šetřit,“ uvedl šéf ANO.
Opozičnímu hnutí ale především vadí, že formálně návrh státního rozpočtu ve Sněmovně není.
Ať si vypracují rozpočet vlastní, řekl k postoji končící vlády Jurečka
Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL to o víkendu v pořadu Otázky Václava Moravce zdůvodnil tím, že nově vznikající koalice chce rozpočet diametrálně měnit. Nynější vláda ji proto nechá, aby vypracovala vlastní.
„To je porušení tabu, které tady nebylo třicet let. Vyzývám vládu, aby poslala rozpočet do Sněmovny, ať s ním můžeme pracovat. Tohle poškozuje naši zemi,“ kritizoval za to vládu šéf Motoristů sobě Petr Macinka, s kterými ANO vyjednává o nové vládě.
