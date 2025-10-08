Přidání lidem pracujícím ve veřejném sektoru bude muset vyřešit až nová vláda

Poprvé po volbách do Sněmovny se ve středu schází vláda Petra Fialy. Ještě před tím její zástupci s odbory jednali o růstu platů ve veřejném sektoru. „Nedomluvili jsme se,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL po jednání s odbory. Zásadní rozhodnutí bude muset podle něj učinit vznikající kabinet Andreje Babiše.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka | foto: ČTK

„Nám nepřijde úplně ideální, abychom my jako současná vláda s ohledem na to, že budoucí koalice říká, že počítá s rozpočtovým provizoriem, vydávali to rozhodnutí,“ odůvodnil Jurečka.

Vláda sice již minulý týden schválila návrh státního rozpočtu na příští rok, podle kterého by měla suma na platy oproti letošku vzrůst o 27 miliard korun, tedy asi o 9,4 procenta, ale pro novou vládu není návrh nijak závazný.

A hnutí ANO, které o víkendu vyhrálo volby a jedná o sestavení nové vlády s SPD a Motoristy sobě, už přitom avizuje, že chce návrh rozpočtu přepracovat.

Dohoda byla zatím uzavřena o odměňování pedagogů. Učitelům by se měl zvýšit tarif od ledna o sedm procent, asistentům o dva tisíce korun. Vláda už projednala i přidání bezpečnostním složkám o pět procent. To vše podle Jurečky platí.

„Dohody, které už byly uzavřeny a které se týkají obrany a příslušníků Armády České republiky, bezpečnostních sborů resortu ministerstva vnitra,“ řekl Jurečka. „Včetně toho, že platí dohoda, týkajících se pedagogů a resortu školství, tu bychom příští týden schválili na vládě,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí.

Současná vláda vyjednávala s odbory o tom, kolik peněz půjde do tarifů a kolik do odměn také pro další zaměstnance veřejného sektoru. Ale tam odbory a Fialova vláda nenašly společnou řeč.

Průměrný plat ve veřejné sféře loni činil 49 049 korun hrubého a ve veřejném sektoru pracovalo 675 tisíc lidí.

Vláda projedná návrh rozpočtu fondu dopravy

Vláda má na programu návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Předseda ANO Andrej Babiš v pondělí po jednání se šéfem Ředitelství silnic a dálnic Radkem Mátlem řekl, že kvůli chybějícím penězům se zastavují stavby silnic či modernizace železničních tratí. Ministr dopravy Martin Kupka z ODS to odmítl.

Návrh rozpočtu SFDI počítá s výdaji ve výši 187 miliard korun. Příjmy tvoří kromě peněz od státu také 33,9 miliardy korun z evropských fondů. Návrh státního rozpočtu počítá s příjmy SFDI 144,6 miliardy korun.

