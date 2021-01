Vláda po souhlasu Sněmovny prodloužila nouzový stav do 14. února. Dohromady bude trvat nejméně 132 dnů

Praha Vláda v pátek prodloužila nouzový stav do 14. února, jak jí to ve čtvrtek díky komunistům povolila Sněmovna. O rozhodnutí vlády informoval vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Celkem bude nouzový stav, který umožňuje vymáhat opatření proti šíření koronaviru, trvat minimálně 132 dnů. Je to dvojnásobek oproti délce nouzového stavu, který platil při loňské jarní vlně covidu.

Sněmovna prodloužila nouzový stav. Na návrh komunistů jej schválila do 14. února Kdyby v pátek vláda nouzový stav neprodloužila, přestala by od soboty platit většina přijatých opatření. V návaznosti na prodloužení nouzového stavu kabinet v pátek potvrdí jejich trvání. Díky nouzovému stavu lze také nasadit vojáky na pomoc například ve zdravotnictví a v domovech pro seniory.

Nouzový stav platí při nynější vlně epidemie od 5. října. Vláda o jeho prodloužení v pátek rozhodovala už popáté. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) přitom za velmi pravděpodobné ve čtvrtek označil, že bude kabinet muset kvůli koronavirové pandemii o prodloužení nouzového stavu rozhodovat znovu. Napříč politickým spektrem je podle něj shoda na tom, že je třeba legislativní úprava, díky níž by pro některá ochranná opatření nebyl nouzový stav nutný.

S prodloužením stavu nouze Sněmovna souhlasila podle návrhu KSČM, která menšinový kabinet ANO a ČSSD v dolní komoře toleruje. Ostatní opoziční strany návrh nepodpořily. Vláda chtěla dalších 30 dnů až do neděle 21. února. Komunisté si před hlasováním kladli podmínky, které se týkaly třeba širšího otevření škol a provozu zimních středisek i ubytovacích služeb, které nyní kvůli vládním protikoronavirovým restrikcím nefungují. Blatný poslancům řekl, že celý první stupeň základních škol by se mohl otevřít nejdříve začátkem února a na přelomu ledna a února by mohl být obnoven provoz lyžařských vleků, pokud to ale epidemická situace dovolí.