Vláda podle AntiCovid týmu není připravena na růst epidemie, prý mu nedodala data. Vojtěch se ohradil

K jejich zapojení do rozhodování vyzval minulý týden premiér končící vlády Andrej Babiš (ANO). Proti kritice se na twitteru ohradil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Podle něj má tým krizové scénáře a strategii od čtvrtka, každý den z ministerstva odcházejí také data, analýzy a predikce vývoje.

„Jako AntiCovid tým jsme neobdrželi žádnou platnou strategii boje s covidem-19. Nemáme přístup k prediktivním analýzám. Nejsou nám známa ani aktuální data o stavu obsazenosti akutních a intenzivních lůžek, a to včetně plánu navyšování kapacit při nárůstu počtu nemocných,“ uvedli. Vláda podle AntiCovid týmu nemá jasný plán ani cíl, jak nadále epidemii řešit a nemá připravená opatření reagující na narůstající počet nemocných.

Každý den odchází ze @ZdravkoOnline datové sady a analýzy a predikce o vývoji epidemie, které připravuje ředitel ÚZIS Ladislav Dušek. Krizové scénáře a strategii má tým již od čtvrtka. Pokud anticovid týmu něco chybělo, stačilo napsat. Není čas to hrát do autu. Pojďte to řešit. https://t.co/iDBRsMIPFM