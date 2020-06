Poletí šéf Senátu na Tchaj-wan vládním strojem? Kabinet zatím nedostal požadavek na letadlo, řekl Babiš

Praha Kabinet zatím nedostal požadavek, aby přidělil letadlo pro případnou cestu předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj-wan. Novinářům to po pondělním zasedání vlády řekl premiér Andrej Babiš (ANO). O přidělení rozhoduje ministerstvo obrany, zdůraznil předseda vlády. Vystrčil se chce k tomu, zda na návštěvu Tchaj-wanu vyrazí, oficiálně vyjádřit v úterý.

Vystrčil v neděli uvedl, že pokud by na cestu vyrazil, mělo by to být vládním letadlem. Pokud by ho nedostal, musel by situaci řešit. Babiš v pondělí řekl, že kabinet dosud žádný požadavek nemá. „Letadlo přiděluje ministerstvo obrany. Já to sice kontrasignuji, ale první volba je na nich. Žádný požadavek na takovou cestu zatím nemáme,“ uvedl.



Podle informací České televize by se měla cesta uskutečnit koncem srpna. Misi chystal už Vystrčilův zesnulý předchůdce Jaroslav Kubera (ODS). Mezi důvody, proč by měl ostrovní stát navštívit, Vystrčil v minulých dnech uváděl tlak Číny na to, aby se mise neuskutečnila. Podle předsedy Senátu se Česko nesmí nechat zastrašit, nechat si zasahovat do svých suverénních záležitostí, i kdyby to mělo mít nějaký dopad na česko-čínské obchodní vztahy.

Čína považuje Tchaj-wan za svou vzpurnou provincii a opakovaně vyjádřila nelibost nad kontakty českých představitelů s tchajwanskými. Peking prosazuje politiku jedné Číny, a dlouhodobě se snaží o opětovné připojení ostrova k pevninské Číně. ČR, stejně jako celá EU nebo USA, politiku jedné Číny uznává. Mezi nejhlasitější odpůrce tchajwanské mise předsedy Senátu patří prezident Miloš Zeman.