Jak se změní PES? Děti si možná koupí sešit, tatínkové se ale do hospod nejspíš nedostanou

PRAHA Tři veteráni ze stejnojmenného díla prošli na dílčím pídění po tom, co jim vadí a nevadí, přerodem osobnosti. Podobně se to děje i protiepidemickému systému PES, který svá štěňata – jak se říká maticím – roztřídí dle proměnlivých potřeb společnosti. Teď je třeba poptávka po dětském zimním oblečení, jak začalo sněžit.

Změn dozná seznam takzvaně nezbytného zboží, třebaže by to z podstaty věci neměla být moc pohyblivá kategorie. Všecko, co není nezbytné, mimořádné opatření udržuje mimo možnost prodeje, pokud to není po internetu, bezkontaktně. A bude to tak nejméně do 22. ledna, kdy končí aktuální restrikce i nouzový stav; vláda nicméně požádá o prodloužení.

„Kabinet si uvědomuje, že se seznam nezbytných věcí proměňuje mimo jiné v souvislosti s tím, jak se mění roční období. Seznam upravíme, zahrnuty budou pravděpodobně například papírnické výrobky. Je to i potřeba kvůli dětem do škol,“ řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Zachová se model, podle nějž smí být v hypermarketu dostupné jen to, nač se nespecializují malé krámky. Pokud budou v prodeji sešity, pak v regálech velkých nákupáků i u místních obchodníků. A naopak: jestliže obuvnictví zůstanou zavřená, kromě internetu nepůjde boty pořídit nikde.

Pokoj výměnou za test

Soupis toho, co vadí a nevadí nemít možnost koupit v obchodě, bude součástí celkové úpravy systému PES. Tentokrát se nemá měnit výpočet, to už se stalo, nýbrž obsah jednotlivých opatření v daných stupních rizika.

Pro nejvyšší pětku, kde se Česko nachází a dle predikcí se nejméně do konce ledna nacházet bude, se žádné úlevy, změkčení či překreslení nechystají.

Tabulka se ještě upravuje a podstupuje zapracování připomínek různých zájmových organizací a národohospodářských odvětví, kontury už se však rýsují jasně.Renovace se odehrají od čtvrtého stupně dolů, přičemž jednička s dvojkou budou už tak měkké, že na ně nebude ani třeba vyhlašovat nouzový stav, postačí regulace podle zákona o ochraně veřejného zdraví, které vyhlašuje hlavní hygienik nebo krajské stanice. Jinými slovy, nebude regulovaný obchod, to se smí jen v režimu nouze. Ochrana veřejného zdraví dosáhne na školy či stravovací provozovny.

Ve čtvrtém stupni by se kupříkladu mohly rozjet vleky a lyžaři se dokonce i u sjezdovek ubytovat. Podmínkou by byl negativní test, ať už PCR, nebo antigenní. Většina klientů by nejspíš sáhla po antigenním, protože je bezplatný. Absolvování očkování se zatím do možnosti čerpat neprojeví, protože teprve koncem týdne dostanou první jedinci druhou dávku. Jednoduše tu není relevantní masa vakcinovaných osob, proto zatím sehraje roli vstupenky negativní test, případně doklad, že se člověk nachází ve tříměsíční lhůtě po prodělání covidu. Má se za to, že v tom čase je protilátkově hájená osoba.

Vedle ubytování by měly testy sloužit rovněž coby propustka na sportovní utkání, do kina nebo divadla.

Příliš infekční hospody

Zbídačené pohostinství se bude do života vracet pomaleji. S možností prodávat jinak než přes ulici se počítá od stupně tři, přičemž se smí obsadit jen třetina míst v dané hospodě, bistru nebo restauraci. Je to méně, než co trojka uvádí nyní, kdy svoluje k polovině kapacity, ale zase bez povinnosti doložit, že host nepřináší spolu s útratou také infekci.

Pohostinství představuje z hlediska šíření nákazy nejrizikovější sektor vůbec, z logických důvodů, doložených i čísly v rámci různých studií: při kousání a pití člověk ani nemůže mít zakrytá ústa s nosem, spolustolovníci zpravidla nesedí aspoň dva metry daleko a nadto jde o místa, kde lidé tráví hodně času, neodejdou po pár minutách, jako když se staví v lékárně pro oční kapky.

Zatím nelze říci, kdy se Česká republika dočká aspoň čtvrtého stupně, kde už by nastalo částečné uvolnění. Nákaza začala po neděli opadat ve svém epidemickém bujení, čísla se o něco zlepšila. Není to tudíž na zpřísnění, ale na rozvolnění také ne, už proto, že do nemocnic se zklidnění, ukáže-li se jako trend, promítne se zhruba týdenním zpoždění. Zatím ale dál docházejí lůžka a personál trpí vyčerpáním.