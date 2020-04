ŽIVĚ: Vláda od pátku ruší zákaz volného pohybu osob. Také navrhuje prodloužení nouzového stavu do 25. května

Praha Vláda od pátku ruší zákaz volného pohybu osob, řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Epidemiologická situace v Česku podle něj umožňuje uvolnění restrikcí. Vláda také v pátek požádá Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu do 25. května. Uvedl to vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). V současnosti stav nouze platí do čtvrtka 30. dubna.

Kabinet ve čtvrtek také schválil soudem zrušená opatření ministerstva zdravotnictví jako krizová opatření vlády podle krizového zákona.

Premiér Andrej Babiš (ANO) prodloužení stavu nouze původně nepovažoval za nutné, šéf Ústředního krizového štábu Hamáček ale upozorňoval na to, že bez zvláštního režimu budou komplikovanější nákupy a distribuce ochranných pomůcek.

Hamáček ve středu na svém facebookovém profilu uvedl, že ponechání nouzového stavu neznamená, že země zůstane uzavřená. „Naopak, podporuji názor zdravotních expertů, abychom jednotlivá opatření rozvolňovali, restrikce rušili, a tím znovu nastartovali ekonomiku země,“ poznamenal. Kabinet už dnes na základě epidemiologického vývoje uspíšil svůj harmonogram otevírání obchodů a dalších provozoven v Česku. Místo 8. června by nově měl skončit 25. května. Soud zrušil čtyři opatření omezující volný pohyb a maloobchod. Byla vydána v rozporu se zákonem Debatu o prodloužení nouzového stavu ovlivnilo dnešní rozhodnutí soudu, který zrušil s účinností od 27. dubna čtyři opatření ministerstva zdravotnictví, která v souvislosti s koronavirovou pandemií omezila volný pohyb, maloobchod a služby. Kabinet měl čas do pondělí, aby opatření přijal v zákonné formě, tedy jako krizové opatření. Soud konkrétně zrušil opatření z 26. března a 17. dubna, která se týkají omezení maloobchodního prodeje, a opatření z 23. března a 15. dubna, jež omezují volný pohyb osob. Soudem zrušená opatření nejprve vláda v polovině března vydala na základě nouzového stavu. Následně je ale přeměnila na mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Z nynějších omezení platí na základě krizového zákona například zákaz vycestování obyvatel České republiky do ciziny a zákaz vstupu cizinců do Česka, zákaz návštěv ve věznicích nebo zákaz vycházek v domovech pro seniory. Na dobu trvání nouzového stavu také kabinet postupně upravoval náležitosti jednání zastupitelstev nebo zrušil zóny placeného parkování.