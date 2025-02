Evropa musí začít hájit své zájmy sama, řekl Fiala po jednání s Macronem

„Myslím, že to byl velmi užitečný rozhovor, který byl důležitý proto, že na příští čtvrtek máme mimořádné jednání Evropské rady, kde se pokusíme přijmout určitá rozhodnutí, která se týkají naší bezpečnosti,“ uvedl Fiala.

Pro Česko z toho podle Fialy vyplývá úkol postupně navyšovat prostředky do obrany až na tři procenta hrubého domácího produktu během několika málo let. Budou to podle něj dobře vynaložené peníze, abychom žili v bezpečí a dokázali se bránit před agresivními státy, jako je dnešní Rusko.

Fiala má informace o jednání Zelenskyj - Trump

„Ano, mám informace o připravovaném jednání mezi prezidentem Zelenským a prezidentem Trumpem,“ řekl také po jednání vlády Fiala.

Americký prezident Donald Trump uvedl, že jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj chce koncem týdne navštívit Washington, aby podepsal dohodu o ukrajinských kritických surovinách. Napsala to agentura Reuters, podle níž je dohoda zásadní pro udržení americké podpory Ukrajiny, která se již tři roky brání ruské agresi.

Příměří mezi Ukrajinou a Ruskem by mohlo být uzavřeno už v příštích týdnech, řekl Macron po setkání s Trumpem. „Nejdřív potřebujeme příměří. Myslím, že by mohlo být uzavřeno v příštích týdnech,“ řekl Macron televizní stanici Fox News.

Macron v rozhovoru také řekl, že hovořil s evropskými lídry a že mnozí z nich jsou připraveni poskytnout Ukrajině bezpečnostní záruky.

Macron a Trump se při svém jednání shodli na možnosti nasazení evropských mírových sil na Ukrajině po případném uzavření mírové dohody a podle Trumpa s tímto plánem souhlasí i Putin.

Vláda jednala i o provozu základny letecké záchranné služby v Karlovarském kraji

Vláda projednávala zahájení provozu základny letecké záchranné služby v Karlovarském kraji od roku 2027. Má ji zajistit civilní provozovatel, stát by měla 55 milionů korun ročně. Základna se buduje na letišti u karlovarské městské části Olšová Vrata. V Karlovarském kraji nyní zajišťují leteckou záchrannou službu základny Ústeckého či Plzeňského kraje.

Z krajů chybí základna ve Středočeském, Pardubickém a Zlínském. Pro něj chce Česká republika uzavřít smlouvu se Slovenskem.