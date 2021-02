Vláda projedná dvě verze zvýšení nemocenské v karanténě. Ve hře je i 90 procent z výdělku

PRAHA Vláda projedná v pondělí dvě varianty možného navýšení náhrady mzdy lidí v karanténě. Buď by mohli podle návrhu dostávat k nemocenské příspěvek do 370 korun za den podle svého příjmu, nebo by se mohla nemocenská dočasně zvednout ze 60 na 90 procent redukovaného průměrného výdělku. Na tiskové konferenci ČSSD to řekla ministryně práce Jana Maláčová. Šéf strany Jan Hamáček je přesvědčený, že se kabinet v pondělí dohodne.

„Máme jednu z nejnižších nemocenských mezi vyspělými zeměmi. Dlouhodobě se ukazuje, že je to jeden z hlavních důvodů, proč lidé odmítají jít do karantény a izolace a nenechávají se testovat,“ uvedla Maláčová.



O vyšší náhradě mzdy pro lidi v karanténě jednala vláda už loni, zatím se nedohodla. Bez dohody skončilo před týdnem i jednání celostátní tripartity. Shodu pak měl do konce minulého týdne najít tripartitní tým. Jednotný postoj ale stále není. Odbory dál prosazují dočasné zvýšení nemocenské, tedy nejen pro lidi v karanténě, ale i pro nemocné s covidem a s ostatními chorobami. Zaměstnavatelé se kloní spíš k příspěvku pro lidi v karanténě, žádají ale hlavně podporu testování ve firmách a rychlé očkování.

Podle Maláčové se nyní jako nejpřijatelnější kompromis rýsuje příspěvek na den. K nynější náhradě 60 procent redukovaného průměrného příjmu by zaměstnavatel vyplácel nejvýš deset dnů až 370 korun za den, a to podle výše výdělku. Při zvýšení nemocenské na 90 procent základu příjmu by lidé do určitého výdělku dostávali 81 procent čistého, uvedla Maláčová. O výdaje by si v obou návrzích firmy snížily sociální odvody. Pokud by bylo v karanténě 50 000 lidí, příspěvek by měsíčně vyšel nejvýš na 185 milionů korun. Vyšší nemocenská by za měsíc stála 2,3 miliardy.

Jana Maláčová @JMalacova Česko potřebuje pozitivní motivaci! Na vládě navrhnu nemocenskou 90 %, tj. po redukci 81 % nebo tzv. izolačku - denní příspěvek do výše 370 Kč na max. 10 dní v karanténě či izolaci. Lidé dostanou peníze s výplatou a firmy si částky odečtou ze soc. odvodů. https://t.co/fYbWQ9YncO oblíbit odpovědět

Někteří politici, ekonomové, experti na sociální problematiku i odbory poukazují na to, že kvůli propadu příjmu se lidé nechtějí nechat testovat, aby případně s potvrzeným covidem nemuseli do izolace. Lidé s pozitivním testem zase nehlásí své kontakty, aby je neposlali do karantény. Testování a trasování vidí odborníci jako cestu z plošných uzávěr, než skončí očkování.

„Není možné, abychom si hráli na to, že nám funguje trasování a chytrá karanténa v situaci, kdy v některých krajích udávají trasovaní 0,25 kontaktu na osobu, to ukazuje na zásadní problém,“ uvedl Hamáček. Řekl, že je přesvědčen, že se ve vládě v pondělí najde konsensus. Podle Maláčové by se pak zákon mohl projednat v Parlamentu zrychleně a platit by mohl od 1. března.

Podle údajů ministerstva zdravotnictví přibylo v Česku v lednu 255 273 nakažených s potvrzeným koronavirem. Česká správa sociálního zabezpečení evidovala za první letošní měsíc 76 825 karanténních e-neschopenek. Ministerstvo zdravotnictví už dřív uvedlo, že nakažení hlásí v průměru méně než jeden kontakt.

Revidovat opatření a sjednotit programy pro podnikatele

Kabinet by měl revidovat opatření proti covidu-19 a změnit ta, která z různých důvodů nefungují nebo fungují jinak, než bylo zamýšleno. Novinářům to na dnešní tiskové konferenci řekl vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček. Sjednotit by se podle něj měly také programy na podporu podnikatelů, které jsou v současnosti nepřehledné a nemají jednotné podmínky.

Hamáček uvedl, že by ocenil, kdyby se vláda byla schopná otočit a podívat, která opatření fungují a která nikoliv. „A v případě těch méně funkčních, co nefungují, ale stojí peníze, nebo ty peníze jdou jinam, než by jít měly, abychom je byli schopni revidovat,“ konstatoval.

Nefunkční je podle něj například snížení sazby spotřební daně z nafty o korunu na litr, které bylo součástí daňového balíčku. Místo úspory lidem podle něj přineslo snížení cen jen o 12 haléřů a jinak dotuje čerpací stanice. „Určitě by to (peníze) udělalo jinde daleko větší práci než u benzinových pump,“ dodal Hamáček.

Navázat by chtěl také na diskusi z jednoho z posledních zasedání vlády ohledně sjednocení programů na podporu podnikatelů. „Dnes máme COVID již téměř na všechno a ta změť dotačních programů už je příliš velká,“ uvedl. Stálo by podle něj za to, aby ministerstvo průmyslu programy slučovalo a sjednocovalo jejich podmínky. Za ideální považuje Hamáček navázání podpory na náklady v předchozím roce.

Co nejdříve by podle Hamáčka také mělo být jasno v otázkách odměn pro zdravotníky.