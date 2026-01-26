Vláda projedná návrh státního rozpočtu. Schodek nemá být pod 300 miliard

Koalice ANO, SPD a Motoristů sobě totiž na konci listopadu ve Sněmovně prosadila vrácení návrhu rozpočtu bývalé vlády, který počítal se schodkem 286 miliard korun.
Podle nové koalice nebyla čísla, s nimiž návrh pracoval, reálná. „Není to náš rozpočet. Nedá se opravit,“ uvedl premiér Andrej Babiš. Ministryně financí Schillerová dodala, že v návrhu vlády Petra Fialy chybělo 95,9 miliardy korun.
Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) zároveň vládě předloží nařízení, podle kterého se od dubna zvýší platy zaměstnanců ve veřejném sektoru.
Nepedagogickým pracovníkům ve školství, zaměstnancům v kultuře či úředníkům mají základní tarifní platy vzrůst o devět procent, zdravotním sestrám a pečujícím v sociálních službách o pět procent. Další procento má být vyplaceno formou odměn. Lékaři a zubaři si polepší o dvě procenta.
Před jednáním vlády se sejdou také špičky ANO, SPD a Motoristů sobě na zasedání koaliční rady. Kromě návrhu státního rozpočtu by se mohly zabývat i stanoviskem k pozvání České republiky do Rady míru, jejíž vznik vyhlásil prezident USA Donald Trump.