Vláda projedná návrh státního rozpočtu. Schodek nemá být pod 300 miliard

  6:50aktualizováno  6:50
Vláda Andreje Babiše projedná návrh státního rozpočtu na letošní rok, který předloží ministryně financí Alena Schillerová. Ta už připustila, že bude obtížné zajistit, aby byl deficit nižší než 300 miliard korun. Česká republika nyní hospodaří v rozpočtovém provizoriu.
Tisková konference po jednání zástupců vlády a odborů o navýšení platů ve...

Tisková konference po jednání zástupců vlády a odborů o navýšení platů ve veřejném sektoru a státní službě. Na snímku ministryně financí Alena Schillerová (ANO). (22. ledna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Tisková konference po jednání zástupců vlády a odborů o navýšení platů ve...
Tisková konference po jednání zástupců vlády a odborů o navýšení platů ve...
Tisková konference po jednání zástupců vlády a odborů o navýšení platů ve...
Jednání zástupců vlády a odborů o navýšení platů ve veřejném sektoru a státní...
5 fotografií

Koalice ANO, SPD a Motoristů sobě totiž na konci listopadu ve Sněmovně prosadila vrácení návrhu rozpočtu bývalé vlády, který počítal se schodkem 286 miliard korun.

Podle nové koalice nebyla čísla, s nimiž návrh pracoval, reálná. „Není to náš rozpočet. Nedá se opravit,“ uvedl premiér Andrej Babiš. Ministryně financí Schillerová dodala, že v návrhu vlády Petra Fialy chybělo 95,9 miliardy korun.

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) zároveň vládě předloží nařízení, podle kterého se od dubna zvýší platy zaměstnanců ve veřejném sektoru.

Nepedagogickým pracovníkům ve školství, zaměstnancům v kultuře či úředníkům mají základní tarifní platy vzrůst o devět procent, zdravotním sestrám a pečujícím v sociálních službách o pět procent. Další procento má být vyplaceno formou odměn. Lékaři a zubaři si polepší o dvě procenta.

Před jednáním vlády se sejdou také špičky ANO, SPD a Motoristů sobě na zasedání koaliční rady. Kromě návrhu státního rozpočtu by se mohly zabývat i stanoviskem k pozvání České republiky do Rady míru, jejíž vznik vyhlásil prezident USA Donald Trump.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.