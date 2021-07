Česko se chystá na popud EU darovat větší množství vakcíny do zahraničí. Čtvrt milionu dávek chce věnovat Vietnamu

Návrh má podle něj předložit vládě ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. ČR má nyní objednáno 23,9 milionu dávek za 8,5 miliardy korun. V současné době má vakcín dostatek, uvedl Babiš. Nejpozději v pondělí bude podle premiéra v Česku aplikováno deset milionů dávek vakcín.



Lídři členských států EU se na květnovém jednání Evropské rady shodli na tom, že darují třetím zemím společně 100 milionů dávek vakcíny. V rámci tohoto závazku má Česká republika podle premiéra darovat 2,39 milionu dávek.

Do konce června bylo do ČR dodáno všemi výrobci vakcín 9,6 milionu dávek, k odebrání zbývá ještě zhruba 14,1 milionu. Ve třetím čtvrtletí se očekává asi 7,3 milionu, v posledním čtvrtletí 2021 pak tři miliony. V roce 2022 dorazí v prvním čtvrtletí milion dávek, další neupřesněné množství bude i ve druhém čtvrtletí. Podle údajů z konce června by k dosažení sedmdesátiprocentní proočkovanosti lidí nad 12 let bylo potřeba ještě asi 6,4 milionu dávek vakcíny. I při hypotetické stoprocentní proočkovanosti by bylo třeba dalších nejvýše 7,4 milionu dávek.

Babiš opakovaně vybídl spoluobčany, aby se nechali očkovat a dodržovali opatření proti koronaviru. Uvedl, že od úterý bude otevřeno očkovací místo bez předchozí registrace v Ústí nad Labem, od středy v Hradci Králové a od čtvrtka v Olomouci. Ústecké centrum bez registrace bude podle Babiše v Obchodním centru Forum otevřeno od 10:00 do 18:00, hradecké bude otevřeno v Obchodním centru Atrium od 13:00 a olomoucké má být otevřeno v obchodním centru Šantovka od 8:00. Otevření olomouckého centra se chce zúčastnit.

Projekt očkovacích center bez registrace pokládá předseda vlády za úspěšný. Podle něj se od 12. července nechalo jen v obchodním centru na pražském Chodově naočkovat 12.000 lidí. Celkem je v Česku 325 očkovacích míst, z toho 21 bez předchozí registrace. Vznikají také mobilní týmy, které by nabízely očkování lidem v místě bydliště. „Myslím, že to bude fungovat. Chceme naočkovat minimálně 60 procent našich občanů,“ řekl Babiš.