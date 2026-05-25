Vláda přitvrdí vůči uprchlíkům před válkou. Mají zmizet i vozy s ukrajinskou značkou

  9:51aktualizováno  9:51
Dočasná ochrana pro uprchlíky z Ukrajiny před válkou, kterou rozpoutalo Rusko, má zaniknout lidem, kteří se budou zdržovat mimo státy schengenského prostoru déle než 30 dnů. Ochrana má zaniknout také v případě trestního či správního vyhoštění. Počítá s tím změna zákona přezdívaného „lex Ukrajina“, kterou na návrh ministra vnitra Lubomíra Metnara projedná vláda.
Ministr vnitra Lubomír Metnar přichází na dnešní jednání vlády, kde se rozhoduje o zastropování marží i snížení spotřební daně u nafty a benzinu. (2. dubna 2026)

Koalice ANO, SPD a Motoristů sobě se bude zabývat i možnými změnami v poskytování humanitární dávky uprchlíkům s dočasnou ochranou na území České republiky.

Lidé, kteří žádají o humanitární dávku, musí být zaměstnaní, podnikat nebo být evidováni na úřadu práce. Podmínky se nebudou týkat dětí, studentů ani seniorů s dočasnou ochranou.

Žadatelé o humanitární dávku se budou muset zdržovat na území České republiky alespoň 16 dnů v měsíci, za který dávka náleží.

Stanovení minimální doby pobytu v Česku má podle ministerstva vnitra zabránit zneužívání dávek. Opatření má zamezit možným podvodům při žádostech o dávku ze strany lidí, kteří v Česku fakticky nežijí.

Zákaz vozidel s ukrajinskou poznávací značkou?

Změnit se má úprava týkající se provozu vozidel s ukrajinskou státní poznávací značkou. V současné době nejsou na tato vozidla kladeny stejné požadavky technické způsobilosti, jako na vozidla zapsaná ve standardním registru silničních vozidel, a tato vozidla ani nepodléhají pravidelným technickým prohlídkám.

Úprava má zavést zákaz vozidla s ukrajinskou poznávací značkou řídit (ta která nelze do standardního registru vozidel zapsat) a to od 1. ledna 2028. Má ale existovat možnost přihlásit si automobil do standardního registru vozidel od 1. ledna 2027.

Novela upravuje i podmínky pro udělení zvláštního dlouhodobého pobytu, který umožňuje běžencům s dočasnou ochranou získat stabilnější pobytové oprávnění. Zpřísňuje požadavky mimo jiné tím, že žadatel nesmí mít daňové nedoplatky.

Ministerstvo rovněž mění pravidla pro registraci a biometrické kontroly. Pokud žadatel uvede v žádosti nepravdivé informace, může jeho registrace zaniknout. O udělení speciálního pobytu je možné žádat od loňska, letos podle ministerstva vnitra projevilo zájem 56 500 lidí.

