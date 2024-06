Vláda projedná dočasnou ochranu uprchlíků, DPH či zjednodušení rozvodů

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Podle novely ministerstva vnitra by Česko v příštích letech nemuselo každoročně měnit zákon kvůli prodloužení dočasné ochrany válečným uprchlíkům z Ukrajiny.

Nová právní úprava by neměla obsahovat konkrétní data, ale umožňovat každoroční prodloužení ochrany, pokud se o ní rozhodne na úrovni Evropské unie. Evropská komise v úterý navrhla další prodloužení dočasné ochrany, mechanismus by měl pokračovat do 4. března 2026.

Úprava má zjednodušit rozvody

Úprava občanského zákoníku má zjednodušit rozvody i úpravu péče o děti z rozvedených manželství. Návrh mimo jiné ruší požadavek na zjišťování příčin rozvratu manželství a také slučuje rozvodové a opatrovnické řízení do jednoho. Rovněž výslovně zakotvuje zásadu nepřijatelnosti tělesného trestání dětí.

Kabinet by se měl vrátit k zákonu o podpoře bydlení, který by měl vytvořit systémovou podporu pro osoby ohrožené bytovou nouzí. Podle návrhu by například samosprávy mohly uzavírat smlouvy o spolupráci s poskytovateli nájemních bytů a přebírat ručitelské závazky bez rozhodnutí zastupitelstva.

Vláda dříve projednání návrhu kvůli neshodám odložila, Bartoš je od pondělí na týdenní zahraniční cestě v USA.

Novela o DPH počítá s tím, že by malé firmy se sídlem v jiném členském státu Evropské unie dostaly možnost, aby v Česku nespadaly do režimu plátců DPH.

Seznam zakázaných látek

Na programu kabinetu je i návrh, aby od července na seznam zakázaných látek přibyly další psychoaktivní substance odvozené od látek HHC a THCP. První tři podobné látky jsou na seznamu od března, ministerstvo zdravotnictví už tehdy avizovalo, že se jejich počet může rozšířit.

Ministři mají projednat i rozšíření seznamu strategických armádních projektů nebo novelu zákona o myslivosti. Zabývat se budou i návrhem, který má zajistit vyvážené zastoupení žen a mužů ve vedení velkých obchodních společností. Na programu je i materiál nazvaný Finanční toky v Národním plánu obnovy.