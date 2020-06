Vláda projedná vypovězení smlouvy o zdravotnictví s Británií. Bezplatné ošetřování Britů v Česku skončí

Praha Vláda v pondělí projedná vypovězení smlouvy s Velkou Británií (VB) o spolupráci v lékařství a zdravotnictví z roku 1976, která zaručovala bezplatné ošetřování britských občanů. Po vstupu ČR do Evropské unie se dohoda neaplikovala, protože bezplatné bylo poskytnutí neodkladné zdravotní péče pro občany zemí EU v kterékoliv z nich. Po brexitu by ale znovu začala platit.

V současné době pobývá podle dokumentu připraveného českými ministerstvy zdravotnictví a zahraničních věcí na území Velké Británie dlouhodobě či trvale přes 100 000 českých občanů, další 300 000 osob z ČR podle oficiálních britských statistik tuto zemi každoročně navštíví.



Čechům pobývajícím v Británii by podle ministerstva nemělo vypovězení způsobit potíže. „Podle platného britského práva je poskytovaná bezplatná zdravotní péče všem osobám pobývajícím na území VB Národní zdravotní službou,“ píše se v dokumentu. V takovém případě pak Británie nežádá kompenzaci české zdravotní pojišťovny.

Podle dostupných dat bylo loni v ČR ošetřeno přes 3800 Britů za 23 milionů korun a Čechů v Británii jen 702 za přibližně 3,5 milionu. Chybí mezi nimi ale lidé, kteří si péči zaplatili sami a případně po návratu požádali o náhradu. Podle odhadů by tak mohlo jít asi o 12 000 až 18 500 Britů proti maximálně polovině Čechů.

„Dohoda neobsahuje mechanismus přeúčtování uhrazených nákladů do státu pojištění nebo do státu, jehož je daná osoba občanem. Případný návrat k takovému úhradovému mechanismu vůči Velké Británii by znamenal, že roční suma vynaložená za ošetření cizinců z VB by mohla dosáhnout přibližně 24 milionů korun,“ píše se v dokumentu.

Británie opustila EU na konci ledna a obě strany měsíc poté začaly jednat o smlouvě upravující budoucí vzájemné obchodní, bezpečnostní a další vztahy. Jednání ještě zkomplikovala koronavirová krize. Přechodné období, během něhož platí pro vztahy unie a VB dosavadní pravidla, skončí 31. prosince.