Vláda projedná žádost o prodloužení nouzového stavu v pondělí, zatím platí do 22.ledna

Praha Vláda projedná žádost o další prodloužení nouzového stavu kvůli koronavirové epidemii v pondělí. Na tiskové konferenci po středečním zasedání kabinetu to řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Sněmovna by pak mohla žádost posoudit ve čtvrtek 21. ledna. Aktuálně stav nouze platí do pátku 22. ledna. Premiér Andrej Babiš (ANO) minulý týden České televizi sdělil, že vláda opět požádá o dalších 30 dní.

Nový PES by při nízkém riziku nemusel vyžadovat nouzový stav, myslí si opozice „Jak je asi každému jasné, tak současná situace nepředpokládá, že by se mohlo dne 22. nebo 23. ledna přejít do nižšího stavu, neřkuli do stavu, který je možný bez nouzového stavu. To znamená, že budu navrhovat vládě požádat Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu,“ uvedl Blatný. S nutností platnosti nouzového stavu počítá protiepidemický systém PES, Česko je aktuálně v jeho nejrizikovějším pátém stupni.

Kabinet naposledy 22. prosince ve Sněmovně uspěl s žádostí o plných 30 dní nouzového stavu. Poslanci vládě ANO a ČSSD vyhověli i v předchozích případech, vždy ale souhlasili jen s kratší dobou. Koncem října Sněmovna souhlasila s prodloužením o 17 dnů, ve druhé polovině listopadu o 22 dnů a poté o 11 dnů. Nouzový stav v Česku platí od 5. října. Nouzový stav umožňuje vládě ponechat v platnosti nejdůležitější opatření proti epidemii, například omezení volného pohybu a uzavření obchodů a provozoven služeb. Blatný zároveň uvedl, že v současnosti není na čase zpřísňovat opatření například ve smyslu zúžení vzdálenosti, kam se může člověk vzdálit od svého bydliště. Ani rozvolnění opatření ale nelze nyní očekávat, pokles některých ukazatelů se podle Blatného v nemocnicích pozitivně projeví až za sedm a více dní. Vláda prodloužila nouzový stav do 22. ledna, rozhodne i o zpřísnění opatření proti šíření covidu Potvrzených případů nemoci covid-19 v Česku v úterý přibylo 10 725, což je zhruba o třetinu méně než před týdnem. Podíl nově zaznamenaných nakažených na počtu provedených testů klesl proti minulému úterý z téměř 40 procent na přibližně 30,8 procenta. I v neděli a pondělí byly počty nově nakažených i podíly pozitivních případů nižší než za stejné dny před týdnem. V úterý také mírně klesl počet lidí, kteří s covidem-19 skončili v nemocnici. Před týdnem bylo hospitalizovaných skoro 7400, zatímco toto úterý 7267. Z toho asi 1100 pacientů bylo ve vážném stavu.